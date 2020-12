Dayane Mello/ Lite con Adua e poi pace: “Mi ha abbandonata e..”

Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020 ancora in lite con Adua del Vesco

E’ davvero complicato stare al fianco di Dayane Mello e ne sa qualcosa Adua del Vesco. Le due hanno finito di nuovo col discutere in questi giorni. Non è la prima volta che le due finiscono allo scontro e ancora una volta è colpa di quello che succede nel gruppo. La modella brasiliana è convinta che l’attrice continui a sminuirla quando si trova con gli altri, non difende il loro rapporto e la loro amicizia. Le due sono finite in sauna pronte a discutere e mentre la brasiliana attacca sentendosi messa da parte quando arriva il momento di combattere, l’attrice invece si sente addirittura usata perché continua a giocare con lei e a metterla da parte quando invece arrivano le sue nuove amiche. Alla fine sembra che la loro sia solo una questione di gelosia tant’è che qualche ora dopo sono riuscite a chiarire la situazione anche con l’aiuto di Giulia Salemi che prima ha parlato con Dayane e poi, subito dopo, ha riportato tutto quello che ha capito all’attrice. Alla fine le due amiche sono riuscite a chiarirsi e abbracciarsi di nuovo dopo la tempesta ma questa non è l’unica novità che le riguarda.

Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020 apprezza Filippo Nardi?

Adua ha ammesso infatti di amare, a suo modo, Dayane Mello, perché la loro amicizia in questi tre mesi è diventata davvero importante e necessaria per la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Dall’altro lato, invece, Dayane Mello ha ammesso di essere piacevolmente colpita da Filippo Nardi che è davvero molto interessante e bello per i suoi tratti così poco italiani e un po’ diversi dal solito. Al momento non sappiamo ancora quale sarà il destino del Conte ma se rimarrà nella casa avrà sicuramente modo di dire la sua anche in merito a questo interesse della brasiliana. Se non sarà così, la Mello troverà trippa per gatti visto che questa sera ci saranno quattro nuovi ingressi, due dei quali saranno uomini.



