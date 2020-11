Dayane Mello, lite con Elisabetta Gregoraci/ “Sei bugiarda!”, “Poi dici che sei sola”

Una furiosa lite è scoppiata nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso della nuova diretta. Una domanda di Alfonso Signorini a Dayane Mello dà il via ad uno scontro tra prime donne che vede protagoniste la stessa Dayane e Elisabetta Gregoraci. Al centro della discussione Francesco Oppini: dopo la lettera scritta per lui con tanto di scuse, la brasiliana è accusata di averne nuovamente parlato male. “Io sono andata a parlarle il lavatrice per dirle che non era carino parlarne male così” spiega la Gregoraci, ma la Mello si infuria e sbotta: “Stai dicendo grandi bugie! Perché dici questo? Non è vero!” I toni si alzano e la discussione si infiamma nel corso della diretta.

Elisabetta Gregoraci contro Dayane Mello: acceso scontro in diretta

Dayane Mello nega di aver parlato male di Francesco Oppini e chiama in causa Pierpaolo Pretelli che avrebbe assistito all’intera discussione, eppure la testimonianza di altri sembra smentirla in modo definitivo. Elisabetta Gregoraci continua nel suo attacco: “Devi dire le cose come stanno, dì la verità! Possibile che quattro persone dicono la stessa cosa ma i bugiardi siamo noi? Poi non dire che sei sola però…” Anche Francesco Oppini appare convinto della versione di Elisabetta e conferma di non credere alle parole di Dayane Mello.



© RIPRODUZIONE RISERVATA