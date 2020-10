Dayane Mello/ Lite con Stefania Orlando, Bettarini la sbugiarda su Francesco Oppini…

DAYANE MELLO STRATEGA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020 CON QUELLE DELLA LAVATRICE?

Dayane Mello è una stratega pronta a tutto per andare avanti in questo Grande Fratello Vip 2020? All’interno della casa qualcuno lo pensa e anche fuori le cose non sono migliori. Dopo quello che è successo nei giorni scorsi con la questione della telefonata della figlia (in molti hanno parlato di lei come di una mamma poco interessata alla sua Sofia, vedi Biagio d’Anelli per esempio), Dayane Mello è finita nel mirino degli scettici che adesso ne osservano i suoi comportamenti e non solo in merito alla figlia ma anche a quello che sta facendo in casa. La modella ha legato con quelle che ormai sono state definite “le tre della lavatrice” (ovvero Adua del Vesco e Matilde Brandi). Spesso si chiudono in quella che ora è diventata la sua stanza per pensare a strategie e inciuci, le stesse che proprio Dayane Mello avrebbe messo in atto lunedì durante le nomination facendo segno ad Enock su chi salvare per essere d’accordo.

DAYANE MELLO HA MENTITO SU OPPINI? STEFANO BETTARINI..

Ma davvero Dayane Mello è una stratega e sta facendo di tutto in casa solo per la voglia di vincere e prevelare? Al momento sembra tutto funzionare visto che è sempre salva dalle possibili eliminazioni, ma ha mentito anche con Francesco Oppini? A riguardo ha detto la sua chi conosce bene le dinamiche del gioco ma anche la stessa Dayane, Stefano Bettarini, convinto che la modella stia mentendo: “”Ndo cojo cojo! Basta far parlare di sé. Mi sembrava che prima avesse provato a stringere rapporti con Oppini ma lui ha fatto la parte di Pierpaolo Pretelli con Elisabetta Gregoraci. Appena ha visto il messaggio della madre, si è subito tirato indietro”. Le teorie sulla Mello sono vere quindi?



