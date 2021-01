Dayane Mello/ Litiga con Giulia Salemi e fa una solenne promessa a Rosalinda!

Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020 litiga con Giulia Salemi

Dayane Mello è la prima finalista del Grande Fratello Vip 2020 e questo significa che potrà vivere felice e contenta fino al prossimo 1 marzo quando si scontrerà con gli altri finalisti del programma. Fino ad allora però non smetterà di mettersi in gioco, chi l’ha seguita in questi mesi sa bene che non riesce davvero a tirarsi indietro e anche in questi giorni ha fatto lo stesso finendo di nuovo allo scontro con Giulia Salemi. Le sue liti con Pierpaolo Pretelli stanno facendo perdere la pazienza ai vipponi che ormai sono stanchi di questa convivenza forzata e nei giorni scorsi, parlando con le altre, ha rilanciato: “Sento che se dovessi aver bisogno tu e Rosalinda, ci siete. Con lei non c’è questa sensazione, quindi non mi dà fiducia. Io non ce l’ho con lei, ma non mi va di far finta di essere la sua migliore amica”. La modella non riesce proprio a fidarsi di Giulia Salemi che vive male la situazione tanto da non dormire e poi parlarne con Pierpaolo Pretelli.

Dayane Mello pronta a continuare la sua amicizia con Rosalinda

Neanche il velino la capisce fino in fondo tanto da confidarle di sentirsi in difficoltà perché non vuole rinunciare a stare con gli altri e, quindi, anche con Tommaso Zorzi e Dayane Mello. La tensione è alta al Grande Fratello Vip 2020 ma Dayane Mello è riuscita comunque a ritagliarsi un momento con Rosalinda Cannavò che le ha giurato che non la lascerà andare perché vuole perderla e “l’ha aspettata tutta la vita”. A questo punto è Dayane Mello che le fa la promessa di non lasciarla mai piazzandola addirittura negli affetti più cari della sua vita insieme alla sua Sofia e a suo fratello. Proprio quest’ultimo ha scherzato prendendo di mira Giuliano, fidanzato di Rosalinda, e facendogli notare che presto la siciliana diventerà sua cognata.



