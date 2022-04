Dayane Mello: “Lulù e Manuel? Lei capirà che sta bene da sola”/ “Mi dispiace, ma…”

Dayane Mello dalla parte di Lulù Selassiè

Dayane Mello e Lulù Selassiè hanno avuto modo di conoscersi durante una puntata di Pupa Party, il format che la modella brasiliana conduce su Mediaset Infinity, ogni martedì sera, insieme ad Andrea Dianetti. Nelle scorse settimane, tra gli ospiti, c’era anche Lulù. In quell’occasione, Dayane mostrò tutta la sua ammirazione per la Selassiè che partediò al programma collegandosi in diretta da quella che, in quel momento, era la casa in cui conviveva con Manuel Bortuzzo. Dayane aveva avuto modo di guardare la complicità che c’era tra i due che, al pubblico, aveva anche regalato un duetto musicale.

Pochi giorni dopo quell’ospitata è arrivata, come un fulmine a ciel sereno, l’annuncio con cui Manuel Bortuzzo ha ufficializzato la fine della relazione con Lulù. Durante la puntata di Pupa Party del 26 aprile, poche ore dopo il post con cui Lulù ha raccontato la propria verità sulla rottura, Dayane Mello ha commentato in diretta la notizia schierandosi dalla parte di Lulù.

Dayane Mello, il consiglio per Lulù dopo la rottura da Manuel Bortuzzo

Dayane Mello non nasconde di adorare Lulù Selassiè in tutte le sue sfumature e, nel commentare la scelta di Manuel Bortuzzo di chiudere la storia, dopo poco più di un mese dalla fine del Grande Fratello Vip 6, si schiera apertamente dalla parte della principessa. “Dispiace anche a me di questa rottura, perché il pubblico amava questa storia. Sembravano molto innamorati. Lei è giovane ha 22 anni. Ricomincerà tutto dall’inizio senza di lui. L’ho fatto mille volte anche io e la capisco”, ha detto Dayane.

Poi un augurio per Lulù: ” Lei è giovane e io la amo, l’adoro e le auguro che sia tanto felice“. Infine conclude così: “Magari capirà che sta bene da sola. Ognuno ha il diritto di rifarsi una vita, ora ha le sue sorelle”.













