Dayane Mello “Mia mamma Ivone ha il cancro”/ “Malattia crudele, non credo che…”

La vita di Dayane Mello non si può dire sia stata facile. Durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, la modella brasiliana ha raccontato i dettagli di un passato drammatico e di una situazione familiare molto complessa. Proprio nel corso del soggiorno nella Casa di Cinecittà è poi arrivata un’altra batosta: la notizia della morte di suo fratello Lucas per un incidente stradale. A distanza di pochi mesi, Dayane si ritrova ad affrontare un nuovo dramma: sua madre Ivone Dos Santos è malata. La donna che le ha dato la vita e con la quale era pronta a riallacciare i rapporti in modo stabile dopo un passato burrascoso ha un tumore e la modella lo ha annunciato con un lungo post pubblicato nelle stories di Instagram.

Dayane Mello e il dramma della madre malata: “Vorrei un’opportunità”

“Stranamente, oggi è un giorno speciale, non è il mio compleanno ma è il compleanno delle due persone più importanti, le due persone che mi hanno dato la vita, che mi hanno portato in questo mondo, mio padre e mia madre.” ha esordito Dayane Mello nel suo post. Così ha annunciato “Oggi sarebbe il giorno per celebrare il compleanno del mio amato padre. Ma io voglio festeggiare per lei, per mia madre, questa donna che mi ha dato la vita, mi ha messo al mondo, ma che oggi purtroppo incontra questa malattia crudele: il cancro.” La modella ha infine voluto fare dei ringraziamenti: “Voglio che la vita mi dia questa opportunità, ma purtroppo non credo che questo possa accadere. Voglio ringraziare Dio per essere qui ed essere parte di una grande famiglia legata a Dio, alla nascita e la rinascita. Vi voglio bene, mamma e papà. Grazie di tutto“.

