Dayane Mello mollata per Belen per visibilità?/ Soleil smaschera Gianmaria Antinolfi

Nella casa del Grande Fratello Vip c’è tensione tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Dopo che nella puntata di ieri sera lei le aveva dato dello stalker, l’imprenditore è andato su tutte le furie minacciando di voler lasciare la casa. Al termine della diretta, parlando con le altre coinquiline, Soleil ha svelato un altro importante retroscena che riguarda Antinolfi. L’influencer ha infatti spiegato il motivo che ha portato l’imprenditore a lasciare Dayane Mello, ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip: “Sapete perché ha lasciato Dayane? Perché è riuscito ad andare a cena con Belen e si è potuto fare la storiella con quella più famosa”.

Un duro attacco che fa pensare che Gianmaria abbia cercato una storia con Belen solo per avere maggiore popolarità. Le parole di Soleil sembrano avere maggiore peso se le mettiamo a confronto con quelle di Dayane Mello che in un’intervista di qualche tempo fa aveva confessato: “Lui frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempita di bugie”. Dayane rivelo si aver scoperto il tradimento per il comportamento diverso di Gianmaria: “È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro, poi ho scoperto che a quella cena c’era Belén Rodríguez. Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi”.

Soleil Sorge smaschera Gianmaria Antinolfi al GF Vip

Soleil Sorge ha poi colto la palla al balzo per lanciare un avvertimento alle altre concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip: “Dietro la sua anima da tonto si nasconde un coccodrillo non un coniglietto”. Intanto l’influencer ha anche insinuato su un misterioso segreto che lo stesso Antinolfi dovrebbe rivelare dentro la casa. Confrontandosi con lui, la Sorge gli ha detto: “Il tuo agente ha detto che hai un segreto che rivelerai dentro la casa, che segreto è? Hai un segreto?”. Lui rimane inebetito rispondendo di non sapere a cosa si riferisce: “Non ne sapevo niente l’ha detto lui!”. Soleil ha poi rimarcato: “L’ha detto il tuo agente! Il tuo agente!“. C’è chi addirittura dice che lui avrebbe paura di un’altra verità che potrebbe uscire più in là. Il mistero c’è e tutti si chiedono a questo punto di quale segreto si tratti. Considerando che lo scorso anno pare che Antinolfi abbia rifiutato di entrare nella casa al posto di Andrea Zenga, il campo sembra restringersi ad un nome solo. Sarà coinvolta anche Dayane Mello?

