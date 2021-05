Dayane Mello, morta la mamma: “La amerò per sempre”/ “Ieri abbiamo parlato…”

Ivone Dos Santos, la madre di Dayane Mello, è morta. A dare il triste annuncio è stata la modella brasiliana che, tra le storie di Instagram, ha pubblicato un lungo post raccontando di aver avuto la possibilità di parlarle poco prima che andasse via. Dayane e la madre aveva avuto un rapporto complicato, come aveva raccontato la stessa modella durante i mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip, ma nell’ultimo periodo erano riuscite entrambe a perdonarsi, come scrive la Mello nel post e a ricominciare. Purtroppo, però, la malattia ha portato via la madre a Dayane che non ha avuto il tempo di abbracciarla per un’ultima volta. “Oggi ho sofferto un’altra perdita ma so che per mia madre è stato un riposo, perché soffriva in un letto d’ospedale”, ha scritto Dayane Mello che, lo scorso febbraio, ha perso il fratello Lucas, deceduto per un incidente.

L’addio di Dayane Mello alla madre: “Una pena non aver avuto il tempo di abbracciarci”

La madre di Dayane Mello stava combattendo contro un cancro come aveva raccontato la modella brasiliana. Purtroppo, la signore Ivone non è riuscita a vincere la sua battaglia come ha raccontato in un lungo e toccante post la stessa Dayane. “Il passato è passato, è una pena non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite video chiamata, e le ho detto quello che c’era nel mio cuore“, scrive Dayane esortando le persone a non perdere tempo per “stare con le persone che amiamo, perdoniamo di più, diciamo ‘ti amo’, perché la vita è breve, il tempo passa velocemente. Chiama le persone che ami, lascia da parte le incomprensioni, perché alla fine non avremo più tempo“. La Mello, infine, rivolge un ultimo saluto alla madre: “Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono”.

