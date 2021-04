Dayane Mello/ “Non sono fidanzata. Con Mario Balotelli? Vedremo…”

Dayane Mello è stata senza dubbio una dei protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove si è classificata quarta. A quasi due mesi della fine del reality show di Canale 5, passati nell’ombra, la modella brasiliana è pronta a ripartire e ha concesso una lunga intervista a Gabriele Parpiglia sulle pagine del settimanale “Chi”: “Ho iniziato a fare selezione e questo mi ha dato enorme sicurezza. Anche prima avevo tutto, ma non sapevo come goderne. Adesso ho la raggiunto al consapevolezza, nonostante il dolore”. Al GF Vip, precisamente il 3 febbraio, ha ricevuto la notizia della morte del fratello minore Lucas. Dayane Mello ha deciso di restare dentro la casa, circondata dall’affetto degli altri concorrenti non potendo raggiungere il Brasile e dire addio al fratello. Ma una volta finito il reality, le cose sono cambiate: “Una volta uscita ho scelto di allontanarmi da tutti: era come se avessi voluto entrare in una centrifuga di disperazione e farmi maciullare, prima di uscirne. Ho scelto un pellegrinaggio di due mesi dentro il dolore, un dolore che non passerà mai”.

Dayane Mello: la vita dopo il Grande Fratello Vip

Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip Dayane Mello ha ritrovato la figlia Sofia, nata dalla relazione con il modello Stefano Sala. La bambina, che tra poco compirà 7 anni, la sta aiutando ad affrontare questo momento delicato. Per quanto riguarda l’amore Dayane Mello ha dichiarato di essere single e sulle pagine di “Chi” ha risposto alle recenti voci di un suo riavvicinamento con Mario Balotelli: “Non sono fidanzata, sono sola. No ho avuto tempo di pensare agli uomini. Con Mario Balotelli? Boh. Ci vogliamo bene, siamo legati. Oggi né io né lui sappiamo che cosa vogliamo nella vita, quindi perché dovremmo urlare al mondo cose che non sappiamo? Vedremo…”. Degli ex concorrenti del GF Vip sente Cristiano Malgioglio, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Patrizia de Blanck. Per quanto riguarda Rosalinda Cannavò, con cui aveva stretto un inteso legame dentro la casa di Cinecittà, ha detto: “Siamo amiche di Whatsapp, ci sentiamo spesso. Con lei ho sbagliato. Ora lei è fidanzata, innamorata e sono felice. Ci siamo amate”. Per quanto riguarda il lavoro, Dayane Mello sta aspettando la sua occasione: la modella brasiliana sogna di fare l’attrice, ma anche di commentare le partite di calcio o fare radio.

