Dayane Mello “non vado al GF Vip”, attacco a cast e autori/ “Hanno fatto veramente dei danni a tante persone”

Da settimane circolano incessanti i rumor sul presunto ingresso di Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2022. La modella brasiliana, in una diretta su Instagram, ha smentito la sua partecipazione al reality show.

L’ex gieffina, come riporta Novella 2000, ci ha tenuto a spiegare quali sono i motivi che l’hanno spinta a prendere tale decisione: “Quindi chiariamo questa roba qua, ragazzi. Non lo faccio! Semplicemente per una cosa mia. Ho provato un po’ delle sensazioni la settimana scorsa. Magari avevo anche delle richieste per andare lì a fare il GF. Ma non voglio. Non voglio far parte di questo cast e a queste persone, perché hanno fatto veramente dei danni a tante persone dentro a oggi. No, semplicemente se non ci fossero quelle persone lì dentro forse… Se ci fossero persone con un po’ più di tatto”. La scelta di Dayane Mello è, dunque, legata al cast di quest’anno che alla modella non sembra andare a genio.

Dayane Mello critica le dinamiche della Casa del GF Vip: le sue parole

Dayane Mello, dopo aver smentito la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2022, parla delle dinamiche che si sono create in questa edizione del reality show.

La modella brasiliana, come riporta Novella 2000, dichiara: “Quando sono arrivati lì hanno vomitato di tutto, la loro storia e poi sono tutti dei personaggi. Nessuno sembra vero. Poi tutti che vogliono copiare chi è stato protagonista di tante altre edizioni. Quindi a mio parere io non c’entro proprio nulla in questo programma. C’è anche da dire che io sono stata una protagonista, ma non sono mai stata trattata come tale. Visto che tutti hanno avuto dello spazio e fanno cose in TV. Io invece per riempire buchi servo nella Casa. Anche no. Sono felice di questa scelta. Ai miei fan e tutti quelli che mi vogliono bene: state tranquilli. Non entro al GF”.

