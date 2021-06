Dayane Mello nuda su Instagram/ Sfida la censura e fa impazzire i fan: “Opera d’arte”

Dayan Mello fa sognare i fans. La modella brasiliana, con un nudo integrale e frontale, manda in tilt i social scatenando i commenti dei suoi followers, letteralmente senza parole di fronte alla sua indiscutibile bellezza. A proprio agio con un corpo perfetto che le ha donato Madre Natura, Dayane Mello sfoggia con orgoglio le sue forme coprte solo dall’acqua. Sul suo profilo Instagram, la modella brasiliana ha pubblicato alcuni scatti in cui si mostra totalmente senza veli con le parti intime coperte da un gioco d’acqua e di luce. Foto mozzafiato per la Mello che già durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip aveva fatto impazzire i telespettatori con le sue docce. Oggi, però, ha deciso di fare un ulteriore regalo a tutti i suoi followers che sono sempre più numerosi e che la seguono con grande affetto.

Angela Melillo "Matrimonio con Cesare? Ha chiesto la mano a mia figlia"/ "L'anello.."

Dayane Mello fa impazzire Instagram: boom di like e commenti

Quella di Dayane Mello è una bellezza statuaria e che non passa inosservata. Modella professionista ormai da anni, la Mello sa come stuzzicare i propri fans che, di fronte alle ultime foto in cui la loro beniamina appare senza veli, sono letteralmente impazziti. Sessantamila like e migliaia di commenti per Dayane che, dopo i lunghi mesi vissuti nella casa del Grande Fratello Vip, si sta dedicando totalmente al lavoro e alla figlia Sofia in attesa di poter trovare l’amore della sua vita. “Sei un’opera d’arte”, scrive una ragazza complimentandosi sinceramente con la modella. “Come si supera questa foto? Dayane sei stupenda”, sottolinea un’altra. Non mancano i commenti più coloriti, ma quelli più belli e sinceri dono quelli femminili.

MARINO BARTOLETTI/ "Voglio vincere il tumore e andare a Medjugorje"

LEGGI ANCHE:

I 4 del Texas/ Su Rete 4 il film con Frank Sinatra (oggi, 8 giugno 2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA