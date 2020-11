Dayane Mello/ Pace “strategica” con Francesco Oppini e lite con Adua del Vesco?

Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020 fa pace con Francesco Oppini?

Dayane Mello la stratega del Grande Fratello Vip 2020? Al momento sembra proprio che tutti siano pronti a puntare il dito contro la modella che ha avuto modo di litigare un po’ con tutti, anche con l’amica Adua del Vesco. L’attrice l’ha sgridata un po’ per via della sua voglia di mettere mano alle nomination consigliandole di fare alcuni nome anziché altri ma Adua ha detto no convinta che lei debba continuare a scegliere in base a quello che le dice il cuore e, quindi voterà la contessa. Le due hanno avuto quindi un’altra discussione nella lavatrice ma alla fine non hanno trovato ancora un punto in comune su questo tanto che la modella si è girata dall’altra parte e ha deciso di dormire. Il loro rapporto sicuramente non è a rischio ma le tensioni si fanno sentire tanto che la modella in settimana ha un po’ sofferto per via di quello che sta succedendo in casa in cui molti sembrano pronti a puntare il dito (e la nomination) contro di lei. Elisabetta Gregoraci la trova un po’ giocatrice, Oppini ha fatto pace con lei ma ancora dubita dei suoi comportamenti, e lo stesso pensano anche i ragazzi della casa, come finirà per lei?

Dayane Mello scrive una lettera alla figlia Sofia e…

Dayane Mello si è definita come ‘il pesce fuori d’acqua’ di questo Grande Fratello Vip 2020 e parlando con Giulia Salemi le ha fatto notare come la sua edizione fosse diversa e quanto si sono divertiti mentre in questa edizione sono tutti molto impostati e seri. Forse proprio le tensioni in casa, l’hanno spinta a pensare a quello che sta succedendo fuori e al suo passato a cominciare da Stefano Sala, l’uomo che le ha regalato Sofia e la parvenza di una vita in famiglia, e finendo a Sofia alla quale, su richiesta del Grande Fratello, ha scritto una lettera proprio come hanno fatto Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Ci sarà modo per lei di incontrarla questa sera?



