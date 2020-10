Dayane Mello pazza di Francesco Oppini/ “Ha fatto il primo passo”, lui frena “No…”

Momenti di imbarazzo per Dayane Mello nella nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020. In confessionale si parla della sua sbandata per Francesco Oppini che, però, è fidanzatissimo. In video vanno alcune immagini di questo forte feeling nato tra loro: sorrisi, scherzi, abbracci e baci che lei interpreta però come qualcosa che potrebbe anche crescere ed essere più che un’amicizia. Così svela a Signorini perché le piace tanto il figlio di Alba Parietti: “Lui è una persona che mi fa divertire tantissimo, non c’è tempo buio, e poi è un uomo non un ragazzino. È stato troppo ben educato questo ragazzo, mi dà sicurezza. Non c’è amore ma un rispetto molto grande.” Così lancia una bomba: “Vi dico solo una cosa: il primo passo l’ha già fatto lui!”

Dayane Mello bacia Oppini, lui frena: “Le voglio bene ma…”

Le parole di Dayane Mello lasciano Signorini sorpreso. Il conduttore allora la invita a tornare in salotto e fare ‘ciò che vuoi con lui’. Lei rientra, si siede sulle sue gambe e lo bacia sulla guancia. Oppini è sorpreso, poi lei spiega cos’è accaduto in confessionale. Francesco tiene allora a smentire un qualsiasi avvicinamento romantico, elogiando tuttavia Dayane: “Macché, io ti voglio bene! Trovo che sia la persona più disponibile e altruista nella Casa con tutti. Prima di entrare avevo un’opinione non buonissima di lei da cose viste, però poi ho cambiato idea.”



