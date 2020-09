Dayane Mello/ “Per me Adua Del Vesco è tutto, non merita di andar via” (Grande Fratello Vip)

La modella brasiliana Dayane Mello nelle ultime ore si è resa la protagonista di un intenso confronto con Massimiliano Morra, a poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip che la vedrà nuovamente protagonista. La Mello ha commentato con l’amico l’atteggiamento del tutto diverso di Franceska Pepe dopo essersi salvata dall’ultimo televoto: “E’ incredibile dopo non essere andata via, come è cambiato il suo atteggiamento… ancora peggiore!”. A dispetto di Dayane, invece, l’attore aveva intravisto nella modella “un miglioramento” tale da fargli cambiare opinione sul suo conto. “No, la vedo ancora più sciolta. Si sta ancora più divertendo su tutte queste cose”, ha proseguito. Ma come si sta comportando la Pepe nei suoi confronti? La domanda le è stata posta nelle passate ore anche in confessionale e la Mello in merito ha replicato: “Per me se c’è bene altrimenti… avere la presenza di Adua è pace, tranquillità e amore, protezione…”, ha rivelato a Morra che le ha dato ragione. Parlando proprio della giovane attrice, Adua Del Vesco, Dayane Mello ha proseguito: “Per me lei è tutto”, spiegando di poter vivere male una sua eventuale uscita dal GF Vip. “Non mi piacerebbe, soffrirei con questa cosa, non merita di andare via”, ha aggiunto parlando ancora dell’ex di Massimiliano alla quale si è particolarmente legata.

DAYANE MELLO E ADUA DEL VESCO: CONFIDENZE TRA AMICHE

Tra Dayane Mello e Adua Del Vesco si è instaurata una bellissima amicizia e tra le due non mancano le confidenze anche rispetto al resto dei concorrenti del reality. La modella brasiliana si è ritrovata nelle passate ore a dover consolare l’attrice, ancora amareggiata per le incomprensioni con gli altri inquilini legate alla prova budget: “Ma tu devi restare positiva, sei una brava persona e il bene vince sempre credimi”, le ha detto, abbracciandola forte. Le due ragazze sono rimaste a lungo a parlare sottovoce e la brasiliana ha confidato all’amica di aver intravisto una certa complicità sospetta tra Massimiliano Morra e Guenda Goria: “Loro sono presi l’uno dall’altra, si vede”, ha commentato la Mello. Il feeling intravisto da Dayane tra i due concorrenti, a suo dire sarebbe stato possibile grazie alla prova di ballo che li ha visti entrambi protagonisti sulle note di Balli proibiti. Una sintonia che ha già sollevato molti pettegolezzi in casa ed alcune previsioni da parte di Dayane che potrebbero andare a scapito della fidanzata di Massimiliano.



