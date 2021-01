Dayane Mello “Pierpaolo Pretelli? Un cagnolino per 3 mesi”/ Lui “Sei superficiale”

A poche ore dalla diretta della 33esima puntata del Grande Fratello Vip 5, dentro la casa si è acceso un nuovo scontro tra Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. La discussione è nata da un gioco proposto da Tommaso Zorzi che ha chiesto alla modella brasiliana chi tra gli inquilini non meriti di arrivare in finale: “Devi dare due biglietti di addio immediatamente a due persone”, ha detto l’influencer milanese. Immediata la risposta di Dayane Mello: “Ok, Giulia Salemi e Pierpaolo”. Poi, ha aggiunto che secondo lei l’ex velino non merita di vincere il reality: “Perché si è fatto conoscere per le sue donne. Purtroppo ogni discorso che faccio con lui non riesce mai ad avere un punto d’incontro, gira intorno per fare il carino e il simpatico, ma non dice mai niente. È carino, gli voglio bene, ma gira troppo la frittata”. Le parole della modella non hanno lasciato indifferente Pierpaolo Pretelli: “Oh, comunque assurdo… viva la coerenza… nella vita è tutto! È accanimento! Piuttosto che sparare cattiverie a chiunque me ne sto zitto”, ha risposto con tono seccato l’ex velino.

Dayane Mello vs Pierpaolo Pretelli: “Si è fatto conoscere per le sue donne”

Anche Giulia Salemi è intervenuta nella discussione chiedendo direttamente alla modella se la vuole fuori dalla casa: “No, ma sarebbero belle altre dinamiche di una storia d’amore, per noi è difficile vedere sempre i vostri blocchi. Se voi faceste del vostro sarebbe molto più bello”, ha risposto Dayane Mello spiegando le sue dichiarazioni. Ma Pierpaolo Pretelli ha voluto difendere il suo rapporto con Giulia Salemi: “Tu mi devi dire che differenza c’è tra la tua amicizia e una storia d’amore!”. Immediata la risposta della modella brasiliana, che ha le idee molto chiare: “Tu hai fatto un percorso con una donna, poi dopo tre settimane fai il percorso con un’altra donna. L’amore è una parola grande, vi state conoscendo… Io vedo lei molto più innamorata. Vedo una ragazza che comunque è innamorata e tu non lo sei,. Ti ho visto come un cagnolino per tre mesi…”. A questo punto i toni si sono scaldati e Pierpaolo ha ribattuto: “Sei superficiale! Fai dei discorsi che non stanno né in cielo, né in terra. Magari c’hai provato anche tu a fare la storia e non ci sei riuscita! Stai giudicando quello che provo io e il mio rapporto. Sei incoerente”. Senza ombra di dubbio la discussione tra i due avrà ripercussioni nelle nomination di questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA