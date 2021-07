Dayane Mello, polemica sul vaccino “Ho bisogno di informarmi”/ “Anni fa quasi morta…”

Dayane Mello sbotta sui social. L’ex gieffina si è lasciata andare ad un lungo sfogo rigrardante uno dei temi caldi degli ultimi mesi: il vaccino. La modella brasiliana, con un messaggio postato su Instagram e Twitter, ha voluto chiarire la sua posizione, replicando anche alle critiche di coloro che l’hanno accusata per non essersi ancora vaccinata. “Per essere molto chiaro. Chi sa un po’ del mio percorso sa che avevo già un problema con il vaccino e sono quasi morta.”, ha esordito la Mello, ammettendo di essere stufa perché sempre giudicata “qualsiasi cosa io faccia”. Questa didascalia introduce un messaggio ben più lungo in cui Dayane spiega nel dettaglio il suo atteggiamento nei confronti del vaccino. “Ragazzi, voglio essere molto chiara, non sono contro il vaccino, – ammette la modella – so che il vaccino salva vite. Ma mi preoccupa farlo”.

Il motivo di tale preoccupazione risiede nel fatto che, alcuni anni fa, Dayane Mello è quasi morta dopo aver fatto un vaccino che le serviva per viaggiare. L’ex gieffina perciò chiarisce a chi la critica che “Ho bisogno di informarmi, ho bisogno di sapere se sarei a rischio per il vaccino. – specificando dunque che – Sono molto allergica ad alcuni farmaci e cibi compresi.” Dayane precisa, dunque, di non essere contro il vaccino ma di aver bisogno di sapere che al 100% non avrà ripercussioni sulla sua salute: “ho anche bisogno di un modo per vedere se non corro rischi, perché come ho detto, sono quasi morta facendo un vaccino anni fa.” Così conclude con un appello: “Smettela di distorcere le mie parole e di prendere tutto fuori contesto. Mi sto informando anche sulla mia salute.”

