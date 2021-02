Dayane Mello/ Pronta a rivalutare Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta ma…

Dayane Mello e Giulia Salemi di nuovo amiche al Grande Fratello vip 2020?

Dayane Mello è pronta a rivalutare alcune persone. Lei stessa lo ha detto al Grande Fratello Vip 2020 in questi giorni soprattutto dopo che Tommaso Zorzi ha voluto dedicare il suo show del mercoledì proprio al fratello Lucas e altre persone si sono strette intorno a lei appoggiandola e sostenendola in tutto per tutto. Questo significa che molte dinamiche potrebbero cambiare perché la bella brasiliana in questi ultimi giorni si è comunque molto riavvicinata a Giulia Salemi ed è proprio a lei che ha confidato che ha intenzione di dare una seconda possibilità ad alcune persone della casa. In particolare, parlando proprio con Giulia, la modella brasiliana ha rilanciato: “Non è vero che è solo Pierpaolo il tuo porto sicuro qui.. Voglio dare una seconda opportunità ad alcune persone” confermando di voler approfondire il loro rapporto una volta fuori. A quel punto la persiana si dice davvero molto contenta delle sue parole. Come finirà tra le due?

Dayane Mello ringrazia Samantha de Grenet e rivela…

Inutile dire che Dayane Mello ha poi avuto il suo bel da fare anche con l’amica Samantha de Grenet sicura di uscire proprio questa sera. Le due hanno avuto modo di parlare, di confrontarsi e, soprattutto, di salutarsi. La brasiliana è convinta di aver fatto un bel pezzo di Grande Fratello Vip 2020 insieme e che presto si ritroveranno fuori. Dayane entra poi nello specifico: “Mi hai fatto vedere le cose con maggiore maturità”. Le due si abbracciano e si salutano convinte che questa sera si separeranno e che saranno la Ruta, che in questi giorni la brasiliana ha un po’ rivalutato, e Zenga a salvarsi dalla nomination, ma se così non fosse? Sicuramente Dayane non darà la colpa a Rosalinda rea di non averla salvata pensando ad un possibile scontro, questo è certo.



