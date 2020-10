Dayane Mello/ Rivelazione choc su sua madre:”mi voleva abortire” (Grande Fratello Vip)

DAYANE MELLO SI AVVICINA A FRANCESCO OPPINI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Dayane Mello è sicuramente uno dei personaggi sotto osservazione di questo Grande Fratello Vip 2020 e in queste settimane ha avuto modo non solo di mettersi in gioco, forse anche sentimentalmente secondo le ultime novità, anche nella vita privata alzando il velo sulla sua infanzia e la sua adolescenza. Dayane Mello continua a mietere vittime con la sua bellezza e forse questa volta tocca proprio a Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti nonché fidanzatissimo con Cristina Tomasini ormai da due anni. I due si sono avvicinati molto in questi ultimi giorni e questo ha permesso ai fan di sognare davvero guardandoli in tv visto che ormai fanno coppia fissa. L’attrazione tra i due è innegabile e sui social in molti lo hanno fatto notare anche ad Alba Parietti che non si è tirata indietro e ha detto la sua confermando il suo affetto per l’attuale nuora in confronto a tutte le altre e, quindi, anche a Dayane Mello: “Oggi Francesco Oppini ha detto nel day time, che Cristina Tomasini è la ragazza più bella che lui abbia mai visto. Lo penso anche io di lei. Una delle persone più belle che abbia mai visto in tutti i sensi. Ed è per questo che che Francesco la ama così tanto… e lo dice con orgoglio”.

DAYANE MELLO E LA STORIA DELLA MADRE CHE VOLEVA ABORTIRE…

Dayane Mello non ha avuto solo modo di avvicinarsi a Francesco Oppini ma anche alle ragazze della casa raccontando così la sua vita complicata, parlando dei suoi fratelli e della madre che, a suo dire, non l’ha mai voluta perché presa da mille uomini e non solo. In particolare la donna non l’ha mai voluta e quando ha scoperto di essere incinta voleva addirittura abortire. Alla fine l’ha data alla luce ma la lasciava sempre sola con suo fratello che, a soli sette anni, si prendeva cura di lei. Una storia davvero drammatica che sicuramente Alfonso Signorini deciderà di raccontare nel prime time del Grande Fratello Vip 2020.



