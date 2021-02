Dayane Mello/ Rivelazione choc sul fratello Juliano, la lettera di Stefania Orlando..

La puntata di venerdì del Grande Fratello Vip 2020 è stata quasi interamente dedicata al dolore di Dayane Mello per la scomparsa del fratello Lucas a soli 26 anni ma questa sera per lei arriverà il momento di voltare pagina iniziando nuovamente a pensare alle nomination e alle possibili catene di salvataggio che porteranno a fare il nome di un altro finalista di questa lunga edizione, quale sarà il suo nome e cosa farà a quel punto? In questi giorni tutti sono stati molto vicini alla bella brasiliana tra abbracci, racconti e lettere e, in particolare, proprio con Stefania Orlando c’è stato un ulteriore avvicinamento dal momento che la conduttrice le ha scritto una lettera capendo e condividendo il suo grande dolore, quello di un lutto improvviso e lacerante. Nella lettera la bella biondina ha ricordato a Dayane che le persone non muoiono mai per davvero e che sono sempre dentro di noi in qualche modo: “Le persone che ami non vanno via per sempre ma continuano a vivere nei nostri ricordi e nel nostro cuore. Quando hai bisogno di loro puoi ritrovarle nell’abbraccio caldo del sole e nelle dolci carezze del vento. Ti voglio bene, sei una donna meravigliosa”.

Dall’altro lato, l’avvicinamento di Dayane Mello a Stefania Orlando e Tommaso Zorzi e la sua storica amicizia con Dayane Mello restringe il campo dei possibili nominati se si conta il fatto che Pierpaolo Pretelli è già un finalista. Alla fine rimarrebbero Giulia Salemi, la Ruta, Zenga e la De Grenet, anche lei molto vicina alla brasiliana in alcuni frangenti. E allora come si districherà Dayane Mello in questa situazione quando questa sera sarà chiamata a fare la sua scelta importante? Intanto, il suo pensiero vola fuori dalla casa, al fratello Juliano e al padre. La brasiliana ha ammesso che avrebbe voluto portare in Italia in pianta stabile proprio l’amato fratello ma a questo punto non sa se è una buona idea visto che suo padre in questo modo rimarrebbe da solo. Avrà modo di incontrare o sentire uno di loro in questa nuova puntata?



