Dayane Mello: “Rosalinda Cannavò? Andrea Zenga ci ha fatte separare”/ “Quello lì…”

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: amicizia finita dopo il Grande Fratello Vip?

Durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno fatto emozionare il pubblico con la loro amicizia. Molto unite, l’attrice e la modella, nonostante alcune discussioni, si sono sempre sostenute durante il percorso nella casa e tanti credevano che quell’amicizia sarebbe durata a lungo. E, invece, dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip, Dayane e Rosalinda si sono allontanate e quell’amicizia è venuta meno. Entrambe si sono concentrate sulle rispettive vite e, in una recente intervista rilasciata a Casa Chi, la Cannavò, parlando del rapporto con la Mello che ha rivisto alla festa di compleanno di Giulia Salemi, ha detto:

“Ci siamo salutate e poi ci siamo anche date un abbraccio. Tutto qua. Cosa ne pensa il mio ragazzo? Andrea è stato molto carino, perché devo dire che tutte le volte in cui ero un pochino più frenata, lui ha sempre cercato di mettere la pace. Anche in virtù del bene che ci siamo volute, secondo me è stata la scelta più giusta”.

Dayane Mello e la frecciatina ad Andrea Zenga

Dopo Rosalinda Cannavò, anche Dayane Mello ha nuovamente parlato dell’amicizia con l’attrice. La modella brasiliana lo ha fatto nel corso di una diretta Instagram in cui ha lanciato una frecciatina all’indirizzo di Andrea Zenga che, a detta della modella, avrebbe allontanato la Cannavò da lei.

“Io le voglio davvero troppo bene. Perché quello che abbiamo è una cosa totalmente nostra, cioè, ci siamo volute bene, ma ad oggi lei ha un ragazzo che ci ha fatte separare, sì quello lì. Poi magari in futuro ci troveremo nuovamente come amiche o non lo so ragazzi. Purtroppo ad oggi è così. Quello lì ha rovinato tutto. Più vino per me così parlo”.

l'effetto farfalla che fatto sì che “ho scelto di essere libera” intonato da cristina all'isola portasse dayane a scagliarsi contro ssssenga in una direttapic.twitter.com/8XjVkvfksb — Paola. (@Iperborea_) May 4, 2023













