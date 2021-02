Dayane Mello “Rosalinda non è una Santa”/ “Scappa da una relazione all’altra e..”

Il concetto è chiaro: Rosalinda Cannavò sta mentendo. Questo è quello che pensa Dayane Mello della sua cara e dolce amica. Mesi e mesi passati insieme buttati via perché Rosalinda ha deciso di concedersi un po’ di felicità al fianco di Andrea Zenga passando così, almeno secondo la brasiliana, “da una relazione all’altra per paura del confronto” e fingendosi una “suora e una santa” quando non lo è. Non sappiamo ancora bene se Dayane stia parlando solo per gelosia o perché provava qualcosa per la bella attrice siciliana ed è rimasta scioccata da questa sua svolta etero, o se c’è davvero qualcosa che è riuscita a fiutare e che adesso potrebbe spingergli contro il suo fedelissimo pubblico brasiliano che l’ha sempre sostenuta. Ma sarà così che andrà a finire la loro amicizia o ci sarà modo di chiarire? Al momento sembra proprio di no perché Dayane Mello è pronta a scommettere che quello che l’amica prova non è un reale sentimento.

Dayane Mello all’attacco: “Rosalinda non è una Santa”

Nella casa del Grande Fratello vip 2020, Dayane Mello poi continua a girare il dito nella piaga: “Mi sono sentita una m***a, non considerata, non importante. Adesso lei ha questo rapporto con lui. Non ci vediamo, non ci parliamo, cerca sempre lui. E poi non la vedo felice… Lei dice di essere timida, parla come se fosse una suora. Fatti vedere per quella che sei, non fare la santa. Ha buttato all’aria una relazione per iniziarne subito un’altra: non mi sembra così timida”. Poi si dice convinta che la sua reazione sia solo dovuta alla paura di affrontare la sua situazione fuori e, quindi, ha preferito scappare: “Mi viene da pensare che non la conosco a sufficienza. Ci sono cose che non mi quadrano… Io supportavo la sua relazione con Giuliano perché non mi ha mai fatto capire davvero cosa provava”. Poi conclude con un attacco sconvolgente che potrebbe davvero mettere la parola fine al loro rapporto: “Spero che se venerdì si parla di me e di lei sia l’ultima volta. Perché non voglio saperne più niente. Lei fa la vittima, mi fa passare per quella gelosa. Gelosa di cosa?”.



