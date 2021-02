Dayane Mello “Rosalinda tra me e Zenga sceglierà lui”/ “Da lei mi aspetto di tutto..”

Dayane Mello prendo le distanze da Rosalinda Cannavò. Dopo l’ultima puntata serale con Alfonso Signorini, nella casa del Grande Fratello Vip sono scoppiate alcune dinamiche. La modella brasiliana, in particolare, si è scagliata contro l’amica Rosalinda per aver nominato Giulia Salemi. La Mello ha ammesso che non si sarebbe mai aspettata la nomination della Cannavò a Giulia Salemi dopo aver trascorso gli ultimi mesi insieme a lei supportandosi a vicenda. Un’accusa durissima a cui Rosalinda ha prontamente risposto. “Anche tu l’hai nominata”, ha sbottato Rosalinda. “Io l’ho nominata quando non ci parlavamo”, ha risposto Dayane che ha poi espresso la propria opinione sul percorso fatto da Rosalinda nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

“Non c’è cosa peggiore di fare un percorso con una persona e poi essere nominati da lei”, ha sbottato Dayane. La Mello, poi, ha aggiunto: “Allora posso aspettarmi che se io arrivo in finale con Zenga, mi nominerai. Sei imprevedibile. Tu sono tre mesi che fai un percorso con questa ragazza”.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: amicizia finita?

Dayane Mello non sembra intenzionata a chiarire la propria posizione nei confronti di Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana è ormai convinta di aver intrapreso una strada diversa dall’amica e, durante una conversazione con Samantha De Grenet, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta, sottolinea gli atteggiamenti sbagliati di Rosalinda nella casa. “Ha fatto la stessa cosa con Samantha e con Sonia. Se si trova Zenga e Dayane voglio vedere chi salva. Lei ha dato una motivazione così banale, che se io mi stacco da lei mi nomina. Prendo atto delle cose che vedo sotto i miei occhi“, ha aggiunto la Mello che, ha poi ribadito la propria volontà di non voler chiarire. “Non c’è nulla da risolvere, lei deve riprendere la sua vita in mano e io non voglio essere in mezzo”. Stefania Orlando, nel frattempo, ha insinuato il dubbio che il motivo della lite tra Dayane e Rosalinda sia Andrea Zenga.



