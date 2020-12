Dayane Mello/ Scontro con Selvaggia Roma, è caos al Grande Fratello Vip 2020

Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020, scontro con Selvaggia Roma

E alla fine sembra che Dayane Mello non si sia goduta nemmeno il fatto di essere la più apprezzata e la favorita dal pubblico e dopo la diretta scorsa del Grande Fratello Vip 2020 è successo di tutto soprattutto con le sue ragazze. La prima a mettere in crisi la modella brasiliana è stata proprio Stefania Orlando in diretta lunedì scorso e subito dopo Dayane si è sfogata con Rosalinda ammettendo di essere un po’ provata per essersi fatta tanti nemici in casa, molti di più di quelli che le sono amica. In particolare, con l’attrice l’amica si lamenta del comportamento della Orlando dicendosi infastidita dal suo atteggiamento perché sono mesi che non ha il coraggio di parlare delle cose dritta in faccia ma Rosalinda cerca di minimizzare invitandola a non soffermarsi troppo sui commenti delle coinquiline. Le due ammettono di essere un po’ sofferenti e di essere in balia dell’incomprensione generale se non fosse per poche persone: “Mi sento fredda e distaccata, se fanno così alzo un muro”.

Dayane Mello e Adua Del Vesco troppo amiche?

Le due continuano ad essere molto amiche e proprio questo ha infastidito Selvaggia Roma che è finita allo scontro con Dayane Mello proprio nelle scorse ore al Grande Fratello Vip 2020. In particolare, tutto è nato quando Dayane ha deciso di tirare su l’amica che sembrava triste e un po’ solitaria ma le cose sono poi finite in lite quando l’influencer ha analizzato l’atteggiamento di Selvaggia che è un po’ cambiato rispetto all’inizio e così lei ammette che il Natale non le piace. La risposta non piace alla modella che viene accusata di essere un po’ aggressiva e a quel punto le due finiscono col discutere e le cose si complicano quando la Roma tira in mezzo Adua. A quel punto lei alza lo scudo pregando tutti di non mettere becco nella sua amicizia con lei e quando Selvaggia definisce “morboso”, almeno dall’esterno, il legame tra Rosalinda e Dayane, a volte “territoriale e possessiva”. Questo manda il tilt Dayane, come finirà tre le due che sembravano tanto amiche?



