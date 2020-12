Dayane Mello/ Scoppia la lite con Giulia Salemi, Sonia Lorenzini vuole usarla?

Sonia Lorenzini vicina a Dayane Mello al Grande Fratello Vip solo per strategia?

Dayane Mello affronta a testa alta l’ennesimo rischio eliminazione al Grande Fratello Vip 2020. La modella è la vera protagonista di questa edizione perché è sempre fumantina, non chiede permesso ed è vera e leale soprattutto quando si parla della sua amica speciale Dayane Mello. Le due continuano ad essere unite e legate nonostante tutto quello che hanno vissuto ma tra loro c’è qualcuno pronto a mettere lo zampino, chi? Sonia Lorenzini. La nuova arrivata nella casa sembra molto interessata a Dayane Mello tanto da starle appiccicata addosso, darle continuamente ragione e, addirittura, voler condividere il letto con lei e Adua. La modella brasiliana ha già capito il soggetto e appena lei si gira, Dayane le da della falsa. Dall’altra parte c’è l’attrice che non ha intenzione di avere nel letto l’ex tronista e inizia a mettersi dei paletti insinuando che la modella sia solo sua. Come finirà adesso per questo strano triangolo? L’unico con cui riesce un po’ a sfogarsi è Cristiano Malgioglio. E’ proprio a lui che Dayane Mello spiega che è nella casa ormai da tre mesi e continua a combattere contro tutto e tutti soprattutto perché i suoi compagni sono convinti che lei abbia una strategia e che si comporti di conseguenza. La modella si è detta stanca di questa lotta continua a vorrebbe stare un po’ tranquilla, ce ne sarà modo o questa sera dovrà lasciare la casa?

Dayane Mello litiga con Giulia Salemi: “La prima che nominerò sarai tu!”

A complicare le cose ci ha pensato l’ennesimo gioco al massacro che nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha creato non poco scompiglio. Questa volta a finire sulla graticola è stata proprio Dayane Mello accusata da Giulia Salemi di essere la più antipatica. Come se questo non bastasse, Tommaso Zorzi ci ha messo il carico spingendo le due così ad un furioso litigio. Giulia Salemi ha cercato di salvarsi ammettendo che trovandosi in difficoltà, il GF l’ha pregata di indicare quella con meno senso dell’umorismo e così lei ha fatto il suo nome. In un primo momento sembrava che tutto fosse rientrato ma quando Zorzi ci ha messo il carico è scoppiata la lite. La modella non si aspettava questa ‘nomination’ da chi ritiene amica perché spesso si ritrovano a parlare e ormai si conoscono. Alla fine la modella è chiara dicendo che il loro rapporto non è cambiato ma che sicuramente adesso la vede con occhi diversi e appena avrà difficoltà nelle nomination, il primo nome che farà sarà proprio il suo. Come finirà questa diatriba adesso nella casa? La vendetta arriverà già questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA