Dayane Mello seduce Stefano Bettarini?/ Riccardo Signoretti: “Triste e volgare…”

Dayane Mello e Stefano Bettarini innamorati oppure no? Il mistero fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 si infittisce perché mentre la modella in diretta ha liquidato tutto come una storia di una notte e via (per usare una parafrasi), fuori dalla casa si continua a parlare le sue vecchie interviste quelle in cui, di ritorno dall’Isola dei Famosi, affermava di essere innamorata di lui. Stuzzicata da Federica Panicucci, Nicoletta Larini ha commentato la questione tenendosi un po’ sul generale: “Stefano ha avuto modo di dire la verità e di dire come siano andate le cose nello specifico, ha utilizzato parole spiacevoli nei confronti di Stefano, lui è un signore, lo è stato in passato anche con lei e lo è stato oggi”.

Dayane Mello prova a sedurre Stefano Bettarini? Nicoletta Larini e gli opinionisti di Mattino5..

I commenti a Mattino5 si sprecano nei riguardi di Dayane Mello soprattutto da parte di Biagio d’Anelli, amico di Stefano Sala, che continua a conferma che la modella gioca dentro la casa solo per mettersi in mostra: “Dayane Mello gioca e giocava sempre, all’epoca, quando ancora Bettarini lavorava in Honduras e faceva avere mazzi di fiori alla modella in studio, lei usciva e pubblicava storie a feste e festini e si diceva che stava già con il famoso giocatore di basket, quindi è inutile dire adesso che è lui che si è inventato le cose per le copertine”. Nicoletta Larini conferma poi che la mamma di Stefano Sala ha contatto Bettarini prima del suo arrivo in casa per spingerlo a smascherarla. Riccardo Signoretti rilancia: “C’è volgarità e tristezza, se torniamo indietro, è chiaro che per apparire cavalcano l’onda e questo è successo dopo L’Isola dei Famosi, probabilmente tra due non è finita bene



