Dayane Mello shock: “A 16 anni volevo morire”/ “Mio padre mi picchiò e io presi…”

Chi ha seguito il Grande Fratello Vip in questi mesi ormai sa che la vita di Dayane Mello non è stata affatto facile. La modella brasiliana ne ha vissute davvero tante e molte sono le cose ancora non raccontate. Una di queste Dayane ha deciso di svelarla oggi, nel corso di una chiacchierata molto personale con Mario Ermito. A lui ha svelato di aver provato a togliersi la vita ingerendo delle medicine a causa di suo padre. “A sedici anni mio papà mi ha picchiato, e ho preso tutte le medicine per morire”, ha raccontato la Mello che con suo padre ha sempre avuto un rapporto difficile e conflittuale. Il racconto scioccante si è poi concluso con un finale positivo: “Mi hanno portata in ospedale. Ho imparato ad amare la mia vita molto dopo”.

Dayane Mello e la morte dell’amico: “Ho iniziato a farmi schifo”

Nel corso degli anni, Dayane Mello ha dovuto affrontare molti dolori e dispiaceri. Uno di questi è la morte di un caro amico che le ha causato grande sconforto. Lei stessa al Grande Fratello Vip ha raccontato: “Mi sentivo debole sola, vedendo che tutti gioivano. Ho iniziato a farmi schifo”. Non è mancata qualche parola di conforto di Ermito che, dopo aver ascoltato i suoi drammatici racconti, le ha detto: “Tu ad oggi sei una donna, quando ti accusano non è vero, tu dici la tua, sei libera di dire ciò che pensi. Il contenuto è sempre lo stesso. Ti apprezzo, sto imparando a conoscerti adesso da quando sono entrato. Oltre a questa tua corazza che ti sei costruita sto scoprendo una persona con una grande forza interiore, prima ti conoscevo superficialmente”.



