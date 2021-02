Dayane Mello si ritira dal Grande Fratello Vip?/ Dopo la morte del fratello Lucas, lascia la casa e…

Dayane Mello si ritira dal Grande Fratello Vip? La modella brasiliana ha lasciato momentaneamente la casa di Cinecittà dopo essere stata informata della prematura scomparsa del fratello Lucas, venuto a mancare a soli 27 anni. Con un post pubblicato sulla pagina Instagram, gli autori del Grande Fratello hanno informato il pubblico della decisione di autorizzare l’uscita temporanea di Dayane dalla casa. La modella brasiliana dovrebbe rientrare nelle prossime ore esattamente come accaduto ad ottobre ad Andrea Zelletta che, dopo aver lasciato la casa per più di ventiquattro ore, era rientrato. Il lutto che ha colpito Dayane Mello ha colpito tutti i telespettatori della modella brasiliana che è stata la prima ad aver conqistato un posto nella finalissima del 1° marzo. Sono tanti, infatti, i messaggi che lo staff della sua pagina Instagram sta pubblicando tra le storie.

DAYANE MELLO LASCIA LA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP

Momento difficile per Dayane Mello che, nel momento più bello della sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip, è stata colpito da un dolore terribile. La morte del fratello Lucas ha spinto Dayane a lasciare temporaneamente la casa. Come sottolineano i fans del reality show, in momenti del genere, il gioco viene dopo tutto. Nessun commento da parte degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. Tanti i commenti degli utenti sui social che esprimono la propria vicinanza alla modella brasiliana. “Forza Dayane”, “Non esistono tifoserie in questo momento. Un grande abbraccio a Dayane e alla sua famiglia”, “Sono vicina a Dayane“, sono alcuni dei commenti dei fans del reality.

