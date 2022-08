Dayane Mello “Soleil Sorge ‘vittima’ di Alex Belli e Delia Duran”/ Il duro attacco

Grande fratello vip, Dayane Mello si apre sui rapporti con le colleghe, tra cui Soleil Sorge: la brasiliana ha una nuova fiamma?

Può dirsi una dei personaggi tv più chiacchierati che la storia del Grande fratello vip ricordi e dopo aver appassionato i telespettatori del Grande fratello vip 6, Dayane Mello torna protagonista del gossip, non solo per gli impegni professionali che la vedono splendere come modella, influencer e trand-setter. Come emerge tra le pagine di Mio Star, la modella brasiliana è reduce dal ruolo di madrina coperto alla finale della 49esima edizione del concorso di bellezza Miss Teenager Original, dedicato alle giovanissime, e tra una vacanza e un impegno in agenda quest’estate fa parlare di sé anche per i post pubblicati via Instagram che la vedono in atteggiamenti particolarmente complici con l’ex Grande fratello vip 6, Soleil Sorge, tanto che una parte del web scommetterebbe in una liaison omosessuale tra la brasiliana e l’italo-americana. Al di là del chiacchiericcio, il vincolo che lega le due modello è un’amicizia profonda e vera, equiparabile all’amore intercorrente tra due sorelle. Ad alimentare ancor di più il sospetto generale della sua omosessualità è inoltre un recente avvistamento che avrebbe visto Dayane Mello intenta a rivolgere un bacio saffico alla collega modella Dana Saber: “Mi diverto a provocare i fotografi-assicura dal suo canto Dayane- perché la gente ha una curiosità morbosa di sapere cosa accade nella mia vita, sospetta che abbia una storia con una donna”.

Quindi non si esclude che Dayane Mello si diverta a depistare i paparazzi e gli esperti del gossip rispetto alla realtà del suo privato. Attualmente della sua sfera amorosa, si vocifera che lei abbia avviato un flirt con Boro Boro, ma lei assicura di essere single e di sentirsi “una mela completa” come donna, di non sentire la mancanza della “dolce metà“: “Sono single. Oggi ho una consapevolezza diversa nell’accettare la mia vita. Non penso che noi donne abbiamo bisogno di una presenza maschile per sentirci complete. Ho una vita piena, indipendente dall’avere un compagno. Quando troverò l’anima gemella, mi fidanzo, ma fino ad allora non voglio buttarmi in qualcosa di superficiale”. Nel corso della sua esperienza di gioco intrapresa al Grande fratello vip 5, Dayane Mello ha stretto un rapporto profondo con l’allora coinquilina vip nella Casa, Rosalinda Cannavò, tanto che la brasiliana non ha nascosto al reality di provare un amore per l’attrice di fiction Mediaset, ma i rapporti tra le due sono cambiati: “Il nostro rapporto è amichevole, ma ci siamo allontanate tanto. Lei ha fatto le sue scelte di vita, spero che lei sia felice. Se lei è contenta, ben venga, ma non mi importa”. Poi, però, Dayane lancia una stoccata a Rosalinda: “Non è una mia amica, l’amicizia è altro. Soleil Sorge è un’amica. Lo sono Giulia Salemi, Samantha De Grenet e Carlotta Dell’Isola. Rosalinda non lo è”.

Con l’ex Grande fratello vip 5, Giulia Salemi, Dayane Mello ha condiviso la passerella del Festival del Cinema di Venezia come modelle e influencer e le due hanno appassionato i fotoreporter, tanto da tenere i loro obiettivi fotografici incollati sui loro outfit dagli spacchi audaci. Un’occasione di cui Dayane custodisce un ricordo bellissimo, e nel frattempo lei è tornata a Venezia per un’importante novità professionale che la vede coinvolta con Soleil Sorge: “Ci sono stata da poco per registrare un nuovo programma con Soleil che andrà in onda prossimamente”. Ma cosa pensa di Giulia? “E’ sempre la stessa persona, ma è cresciuta e il nostro rapporto è speciale perché ci veniamo incontro nelle differenze. Siamo l’una l’opposto dell’altra ma ci capiamo perfettamente e ci amiamo per questo”. Anche con Soleil Sorge lei ha un rapporto viscerale di stima e affetto profondi , tanto che rispetto alle critiche che i telespettatori hanno rivolto alla modella italo-americana sul triangolo condiviso al Gf vip 6 con i promessi sposi, Alex Belli e Delia Duran, Dayane prende le difese dell’amica e taccia i futuri consorti di finzione in tv per visibilità e business: “Hanno costruito tutto su un personaggio, loro hanno giocato a spese sue. E infatti è stato allucinante che alla

fine Soleil sia stata eliminata e Delia sia arrivata in finale. Hanno accusato Soleil di essersi messa in mezzo a una coppia, ma non è vero, perché loro vivono così il loro amore libero”.

Che Soleil Sorge possa rifarsi in futuro prendendo nuovamente parte al reality dei vipponi, magari in un ruolo inedito che non sia quello del concorrente? «Non penso che tomerebbe al GF Vip, di sicuro non come

concorrente. Ma se dovesse farlo, sarei contenta per lei”. E che Dayane possa fare prossimamente fare lei rientro nella Casa? “«No, sarebbe come restare ferma in un loop che non mi va. Ho avuto un’esperienza come conduttrice a Pupa Party ed è una cosa che mi ha entusiasmato. Mi piacerebbe fare una cosa del genere. GF Vip, però, è stato importante, è stata una cosa molto forte e la mia storia ha appassionato

il pubblico. I miei fan spagnoli hanno imparato l’italiano per seguirmi e in tanti mi hanno scritto dicendomi che ero per loro fonte di ispirazione»>.

