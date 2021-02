Dayane Mello “Sono innamorata di una persona al Grande Fratello Vip”/ Chi è? Il web tifa Rosalinda Cannavò…

E alla fine sembra proprio che Dayane Mello abbia presa una sbandata per qualcuno che condivide la casa con lei (o magari è uscito). Proprio nel giorno di San Valentino, giorno dedicato agli innamorati, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è scoppiata la bomba con la bella brasiliana che ha ammesso di essersi innamorata di una persona nella casa ma senza rivelare di chi si tratta. Inutile dire che è già iniziata la caccia agli indizi anche se la maggior parte delle persone sono convinte che si tratti di Rosalinda Cannavò e che le due stiano aspettando il momento della loro uscita per approfondire la loro conoscenza e parlare dei loro reali sentimenti. Altri ancora, invece, sono rimasti ancorati al fatto che in passato la bella brasiliana aveva un po’ perso la testa per Francesco Oppini. Forse la cotta non le è ancora passata o si tratta di altri protagonisti di cui nessuno si è ancora accorto?

La rivelazione choc di Dayane Mello “Sono innamorata di una persona al Grande Fratello Vip”

Dopo aver ammesso di essere innamorata di qualcuno al Grande Fratello Vip 2020, Dayane Mello ha poi continuato: “Io sono una persona molto timida. Quando sono innamorata mi confondo, divento nervosa, divento una bambina. Però creo tutto nel mio cervello purtroppo e non riesco ad andare oltre. Io creo l’amore dove non c’è. Perché sono qua oggi? Chi lo sa… io credo nel destino!”. E allora di chi si tratta? Con chi l’abbiamo vista un po’ bambina e nervosa? Inutile dire che il pensiero vola ancora a Rosalinda Cannavò anche se tra gli uomini, oltre ad Oppini, potrebbe essere Mario Ermito il fortunato. Quando scopriremo la verità?

© RIPRODUZIONE RISERVATA