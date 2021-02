Dayane Mello odio e amore con Tommaso Zorzi

Dayane Mello è tornata a sorridere nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Finalmente, dopo oltre una settimana dalla morte del fratello Lucas, notizia che l’ha lasciata a terra per un po’ con i ragazzi pronti a stringersi intorno a lei, la bella brasiliana è tornata un po’ a sorridere. Dayane Mello scherza, ha ballato la samba cercandola di insegnarla agli altri e ha avuto modo di prendersi un po’ gioco di Andrea Zenga e di Rosalinda che si erano appartati in camera da letto per qualche coccola. Insomma, finalmente la Dayane divertente e divertita è tornata e anche il sereno con Tommaso Zorzi lo è dopo alcuni giorni di maretta. I due, ormai sono una vera e propria coppia di fatto che continua a litigare e fare pace per la gioia dei fan, ma a che punto sono adesso?

Dayane Mello spara a zero su Stefania Orlando e chiude con Zelletta

Nelle scorse ore erano di nuovo in pace forse in occasione di San Valentino, ma nei giorni seguenti Dayane Mello è tornata a pungere facendo tremare la casa del Grande Fratello vip 2020. In particolare, proprio venerdì sera, dopo l’eliminazione di Maria Teresa Ruta, la brasiliana è partita all’attacco contro Stefania Orlando accusandola di aver causato l’uscita di scena della conduttrice grazie alle sue macchinazioni. La discussione si è un po’ accesa tra le due ma la Orlando ha sempre negato, dichiarandosi amica della Ruta. A complicare le cose nel litigio ci ha pensato Andrea Zelletta reo, per la brasiliana, di voler mettere benzina sul fuoco e così Dayane ha concluso: “Andrea per me non esiste più, ho litigato anche con Rosalinda per questo.. Le ho fatto una confidenza e lei invece mi ha attaccata perchè ci tiene ad Andrea. Qua non hanno coraggio di dire quello che pensano, cercare di andare d’accordo con tutti per le Nomination è strategia”. Tutto questo verrà fuori nella puntata di questa sera?



