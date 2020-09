Dayane Mello/ Svela di amare Mario Balotelli? Scoppia la polemica (Grande Fratello 2020)

Dayane Mello ha deciso di mettere a nudo il suo cuore durante un tu per tu con Enock Barwuah. Le confessioni non mancano di certo nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 e quanto rivelato dalla modella ha fatto subito il giro dei giornali dedicati al gossip. “C’è sentimento, Mario è una persona speciale. Quando lo vedo il mio cuore batte forte“, ha dichiarato parlando del suo ex Balotelli, con cui ha avuto un breve flirt appena diciannovenne. “Malgrado il sentimento non siamo riusciti mai a stare insieme”, ha aggiunto, “lui è un testardo e anche io; quando l’ho conosciuto avevo 19 anni, l’ho amato e ho ancora dei sentimenti fortissimi per lui”. Anche Matilde Brandi è rimasta colpita dalle sue parole e ha concordato nel fatto che abbia fatto una bella dichiarazione d’amore al calciatore. Ora bisogna vedere se Balotelli, che non ha negato la possibilità di entrare per tirare le orecchie al fratello, deciderà invece di farsi vedere per un faccia a faccia con la Mello.

Enock invece ha deciso di approfittare della situazione e fare uno scherzo alla modella, ventilando la possibilità che il Balo lo avesse contattato per farlo uscire. “Ho fatto una videochiamata con Mario”, ha detto, “non era felice, vuole che esca. Ora non lo so, mi hanno detto di fare la valigia perchè Mario è inca**ato”. Lo scherzo però è durato poco, giusto prima di aprire la Porta Rossa. A quel punto Dayane ha inseguito il calciatore per tutta la stanza. Clicca qui per guardare il video di Enock Barwuah e Dayane Mello.

Dayane Mello, la risposta di Mario Balotelli

Dayane Mello ha già ricevuto la risposta di Mario Balotelli in merito alla sua confessione d’amore. A poche ore di distanza dal suo arrivo al Grande Fratello Vip 2020, la modella infatti ha rivelato di provare ancora qualcosa per il calciatore. Dal suo canto Mario ha deciso di rispondere a tono con una Storia su Instagram. “Basta parlare di me a vanvera e bugie anche nella Casa grazie”, ha scritto, “Sto facendo la mia vita senza rompere a nessuno, lasciatemi in pace ma davvero”. Un gesto di stizza che lo ha spinto a prendere posizione sulle dichiarazioni della Mello, ma che poi ha deciso di cancellare in tempo record. La storia infatti è rimasta fra i suoi contenuti solo per pochissimo, prima che Mario facesse cadere la tagliola su di essa. Peccato che il web fosse già in allerta e abbia salvato le sue parole, diffondendole nell’immediato. Lei, ignara di tutto, regala invece ai fan una delle prime docce della Casa.

La notte invece l’ha vista condividere il lettone con Enock e Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo tra l’altro, poco prima, aveva rivelato un episodio accaduto la notte precedente: “Io stavo nel mio letto, stavo aprendo la borsa”, ha raccontato, “poi non è che mi sconvolgo per un cu*o”. A quanto pare Dayane gli avrebbe mostrato il lato B e Pretelli avrebbe reagito alzando un capo di abbigliamento, giusto per proteggerla dal suo stesso sguardo. Andrea Zelletta invece sarebbe rimasto colpito dalla visione, tanto che la Brandi lo ha invitato ad avvicinarsi alla modella, in quanto entrambi single.



