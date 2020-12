Dayane Mello “Togliti la maschera da santa!”/ L’attacco a Elisabetta Gregoraci

Dayane Mello eliminata al Grande Fratello Vip 2020?

Dayane Mello è in nomination e rischia seriamente di uscire dalla casa del Grande Fratello vip 2020. La modella brasiliana ha dato anima e corpo a questo programma e anche in questi giorni è successo lo stesso visto che è arrivata a litigare con Elisabetta Gregoraci, ancora una volta. Questa volta la lite è nata nel momento in cui allo scontro sono finite la calabrese e Adua del Vesco per via di un motivo futile e poco interessante legate alle cose della casa. La risposta dell’attrice non è piaciuta ad Elisabetta Gregoraci e le due hanno iniziato a discutere in doccia e lo hanno fatto fino alla stanza da letto. E’ stato lì che Dayane Mello è intervenuta affrontando a muso duro Elisabetta Gregoraci invitandola a lasciar andare la maschera che ha indossato, quella della persona perfetta, perché assolutamente non lo è e ormai lo hanno capito in molti. A quel punto Elisabetta Gregoraci non ha gradito il suo intervento chiedendo ad Adua se ha davvero bisogno di un avvocato e la siciliana ha risposto a tono proteggendo l’amica.

Dayane Mello litiga con Elisabetta Gregoraci per Adua del Vesco

Il rapporto tra Dayane Mello e Adua del Vesco è destinato a rimanere nella storia del programma. Le due al Grande Fratello Vip 2020 hanno legato molto profondamente anche se, proprio vogliamo, le loro storie sono molto diverse. Dayane arriva dalla povertà e da una madre che non le ha voluto bene e non l’ha seguita come sarebbe normale fare, mentre Adua ha sempre avuto il sostegno della sua (e lo abbiamo visto anche durante il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip 2020). Questo però non le ha tenute lontane, anzi. Dayane Mello è molto legata ad Adua tanto che, ad un certo punto, si è pensato addirittura che tra le due potrebbe esserci qualcosa di più che una semplice amicizia. Le cose poi sono rientrate, soprattutto per volere dell’attrice preoccupata per il pensiero del fidanzato fuori dalla casa, ma questo non ha cambiato le sue cose, non nel profondo, nonostante qualche scaramuccia. Come finirà per loro questa sera?



