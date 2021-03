Dayane Mello tronista a Uomini e donne?/ Maurizio Costanzo ci spera e…

Saprebbe mettersi in gioco, questo è certo. Maurizio Costanzo non ha dubbi sul volto che potrebbe avere la nuova tronista di Uomini e donne soprattutto alla luce di tutto quello che è successo al Grande Fratello Vip nei mesi scorsi. Dayane Mello sarebbe la tronista giusta perché senza freni e senza peli sulla lingua potrebbe regalare al pubblico una serie di colpi di scena, anche se non sempre positivi. La sua situazione sentimentale lo consente, visto che è libera e felice, e anche la sua voglia di non lasciare di nuovo per troppo tempo la figlia Sofia, combacerebbe con il la possibilità di diventare tronista, e allora cosa potrebbe esserci di meglio?

Dayane Mello tronista a Uomini e donne?

Ad alzare il velo su questa possibilità è stato proprio Maurizio Costanzo che sul settimanale Nuovo ha commentato l’indiscrezione che circola in rete ormai da qualche giorno: “Dayane Mello tronista? Saprebbe sicuramente mettersi in gioco dal punto di vista sentimentale“. Dal suo canto la bella modella brasiliana non ha mai nascosto la sua voglia di trovare l’amore e anche nella casa prima si è lasciata andare al suo interesse per Francesco Oppini e poi aveva provato a fare lo stesso anche con Andrea Zenga ma senza successo. La sua rivelazione sull’amore per le donne, poi, potrebbe renderla ancora più interessante e “nuova” per il parterre di Uomini e donne. Ma siamo sicuri che lei dirà di sì e che dalla prossima stagione la troveremo sul trono? Molto spesso si è parlato anche di una versione vip, che possa essere lei la prima di questo nuovo corso per la trasmissione?



