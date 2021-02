Dayane Mello vince il Grande Fratello Vip?/ I concorrenti vogliono regalarle il montepremi ma lei…

La giornata di ieri, mercoledì 3 febbraio, è stata molto dolorosa nella casa del Grande Fratello Vip: Dayane Mello ha ricevuto la terribile notizia della scomparsa del fratello minore Lucas, morto a soli 26 anni in un incidente stradale. Tutti gli inquilini della casa si sono stretti intorno alla modella brasiliana, che nel pomeriggio ha incontrato Alfonso Signorini e ha sentito telefonicamente tutta la sua famiglia, compreso il fratello Juliano e la piccola Sofia. Il dolore della modella ha colpito molto i vip, tanto che qualcuno ha iniziato a mettere in dubbio la continuazione del gioco. Tommaso Zorzi, che ieri ha cucinato le lasagne piatto preferito di Dayan, ha espresso per primo la sua perplessità: “Che senso ha continuare? Ormai è finita. Dovremmo abbandonare tutti e regalare il montepremi a Dayane”.

I concorrenti del GF Vip voglio regalare la vittoria a Dayane Mello

Anche gli altri inquilini hanno condiviso la sua idea. “Io non riesco a giocare in questo modo. Siamo tutti uniti e il dolore ci colpisce indirettamente, vogliamo molto bene a Dayane e non possiamo andare avanti dopo questa cosa… Non è qualcosa che si supera in qualche giorno, ci vorranno anni per metabolizzare una tragedia di questa portata”, ha detto Stefania Orlando. Giulia Salemi ha aggiunto: “Sembra azzerato tutto, non riusciamo a pensare ad altro”. Samantha De Grenet ha proposto di chiedere che la finale sia la puntata di lunedì 8 febbraio: “Ragazzi lunedì facciamo una bella finale e poi usciamo tutti. Facciamo questa finale lunedì e chi c’è c’è, niente eliminazioni e votazioni. La chiediamo, usciamo tutti basta. Facciamo tutti così, siamo tutti con te“. Ma Dayane Mello non ha voluto accettare la proposta dei vip di regalarle il montepremi, volendo portare a termine quanto cominciato.



