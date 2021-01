Dayane Mello “Vittima di razzismo? È la vergogna”/ Il servizio tv in Brasile contro l’Italia

Dayane Mello è senza dubbio la concorrente più chiacchierata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana è stata protagonista di uno speciale di “Fantastico”, il programma più visto della domenica sera in Brasile in onda su Globo TV. Il servizio di 5 minuti, presente anche sul sito ufficiale di Globo, ripercorre l’avventura di Dayane Mello al GF Vip, con particolare attenzione agli attacchi razzisti e sessisti che la modella avrebbe subito.

In un passaggio vengono mostrati tre commenti xenofobi arrivati presumibilmente dal pubblico italiano: “Una putt*** del genere non deve mettere piede in Italia. È la vergogna”, “Spero che non rappresenti le donne italiane” e “A casa sua deve tornare. Fuori”. Il servizio del programma brasiliano, però, appare molto distante da quello che sta accadendo in Italia.

Dayane Mello: vittima di attacchi razzisti? Il servizio dal Brasile

In realtà Dayane Mello è molto amata in Italia: sui social ha un grandissimo seguito ed è sempre uscita indenne dalle numerose nomination dentro la casa del Grande Fratello Vip, risultando più volte la concorrente più sostenuta dal pubblico di Canale 5. Inoltre le frasi sessiste di Mario Balotelli e Francesco Oppini non sono passate inosservate e la produzione ha chiesto le loro scuse, mandando il figlio di Alba Parietti direttamente in nomination. Per quanto riguarda gli “attacchi razzisti”, dentro la casa Dayane Mello non è mai stata vittima di xenofobia da parte dei suoi coinquilini. Sicuramente Dayane Mello ha suscitato discussioni e spaccature dentro la casa, ma le frasi proposte da “Fantastico” sembrano rappresentare l’espressione di commenti isolati sui social network, più che il pensiero dominante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA