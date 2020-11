Dayane Mello Vs Enock/ “Nomination? Con me hai chiuso, sono stata zitta quando…”

Dayane Mello è una furia dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2020 che ha segnato un altro niente di fatto. Nessuno è uscito dalla casa ma si è di nuovo parlato di nomination e questo ha messo in crisi Dayane Mello soprattutto quando il suo amato e protetto Enock Barwuah ha colto la palla al balzo per vendicarsi dell’ultima catena di salvataggi in cui proprio la bella brasiliana ha deciso di salvare Maria Teresa Ruta proprio a discapito del fratello di Mario Balotelli. I due ieri sera, dopo la puntata, hanno finito col litigare e mentre Dayane Mello ha subito messo in chiaro che per lei il loro rapporto è ormai finito perché da lui un tradimento del genere non se lo sarebbe mai aspettato, Enock ha deciso di rispondere a tono insinuando che è stata lei la prima a farlo quando ha salvato la Ruta.

Dayane Mello contro Enock Barwuah al Grande Fratello Vip 2020 dopo la nomination

A quel punto la risposta di Dayane Mello non è mancata e proprio nel bel mezzo della cucina davanti a tutti gli altri: “Ti dovevo salvare così tu salvavi tutti i tuoi amichetti? E invece no, ci ho pensato un attimo e ho salvato Maria Teresa”. Il discorso della brasiliana al Grande Fratello Vip 2020 non fa una piega e davanti all’evidenza delle cose, che lei chiama fatti e non parole come fanno solitamente gli altri, Enock si arrende e rimanda tutto ad oggi quando forse Dayane sarà più calma. In quel momento la brasiliana gli fa notare di averlo sempre rispettato e la risposta sta nel fatto che in certi momenti (riferendosi alla famosa frase di Mario Balotelli) ha preferito stare zitta ed essere una signora senza mai attaccarlo o infierire su di lui. Il loro rapporto è davvero finito?



