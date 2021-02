Dayane Mello Vs Maria Teresa Ruta/ “Parla di scop*te per arrivare in finale!”

Ultimo mese nella Casa del Grande Fratello Vip 5 e rivalità sempre più accese. Dayane Mello continua ad essere una delle grandi protagoniste di questa edizione, sempre pronta a dire ciò che pensa anche quando si tratta di cose scomode. L’ultimo attacco delle brasiliana ha mirato prima Giulia Salemi, poi Maria Teresa Ruta. In particolare, Dayane ha commentato gli amori del passato raccontati dalla Ruta nel corso di queste settimane, ritenendo si tratti di una strategia attuata dalla giornalista per arrivare dritta in finale e continuare ad accendere l’attenzione del pubblico sulla sua vita. Un’idea che la Mello ha espresso in modo forte, nel corso di una chiacchierata con Samantha De Grenet.

Dayane Mello attacca Maria Teresa Ruta: “Sta giocando tutte le sue carte”

“Maria Teresa si sta giocando tutte le sue carte”, ha dichiarato Dayane Mello subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip. Così l’affondo: “Tutti parlando delle sco***e, del principe, di quell’altro, non l’ha mai detto prima, l’ha lasciato per la fine. Si sta giocando le sue carte per arrivare in finale”. Il pensiero di Dayane su Maria Teresa Ruta è più che chiaro, d’altronde proprio nella puntata del 1 febbraio la giornalista ha svelato un altro noto flirt in diretta: quello col cantante Francesco Baccini. Una rivelazione che in pochi minuti ha fatto il giro del web, diventando virale. Una mossa strategica, però, secondo Dayane Mello, ormai convinta che Maria Teresa stia giocando tutte le sue carte.

Dayane su MTR: “Parla delle scopate,del principe, si sta giocando le sue carte per arrivare in finale,per un dubbio o una curiosità”

(In realtà la prima clip è stata fatta con roba del cucurio di un mese fa in cui MTR smentiva dei flirt che le hanno attribuito negli anni) #gfvip pic.twitter.com/rxOldZFmN9 — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) February 2, 2021





