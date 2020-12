Dayane Mello: “Zorzi innamorato di Oppini. Lui esaltato, io no”/ “Mi fa schifo…”

Dayane Mello non ha mai nascosto le proprie opinioni e, dopo aver visto il confronto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini durante il quale i sentimenti dell’influencer sono stati esaltati, non ci sta e si sfoga con Pierpaolo Pretelli a cui confessa il proprio malumore. La modella brasiliana, all’inizio dell’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è stata molto vicina a Francesco Oppini con cui stava nascendo un’importante amicizia che, tuttavia, ha scatenato molti rumors. Pettegolezzi che non ci sono stati per Tommaso a cui è stata dedicata parte della diretta con Alfonso Signorini. La Mello, convinta che ci sia stato un diverso trattamento, si è così sfogata con i compagni. “ Quando è uscito il video mio e di Francesco, che c’era un’amicizia bellissima, è passato come se io fossi quella single che ci prova con un ragazzo fidanzato. Poi tutta questa storia qua che ha fatto con Tommaso finisce lì come se niente fosse successo “, ha detto la Mello.

DAYANE MELLO CONTRO IL GRANDE FRATELLO VIP? “QUESTE DINAMICHE MI FANNO SCHIFO”