Dayane Mello:”Fatti un po’ i caz*i tuoi mi stai rompendo”/ Nuova lite con Franceska Pepe

Anche Dayane Mello è caduta nella ‘trappola’ di una delle concorrenti più contestate del Grande Fratello Vip 5. Parliamo di Franceska Pepe, che nel corso dei giorni non ha fatto altro che scontrarsi un po’ con tutti gli abitanti della Casa. L’ultima a finire nel suo mirino è stata proprio la modella, per via di una carota tagliata male. Le due donne e Tommaso Zorzi in quel momento si trovavano in cucina e Dayane ha notato che la modella aveva fatto un errore nel tagliare l’alimento. Così ha pensato bene di rimproverarla a voce alta, anche se in modo bonario. “Amore così le sprechi”, le ha detto, “il cibo non è un regalo“. La Pepe non ha gradito la mossa e ha accusato invece tutti i concorrenti di disturbarla ogni volta che si trova ai fornelli. “Ma vi rendere conto di come vi stare comportando?”, le ha risposto, “io sono italiana e cucino nel pulito”. Parole che hanno spinto Zorzi a prendere le difese della Mello, infastidito per quel patriottismo non giustificato e insinuando che avesse voluto colpire la Mello in quanto straniera. All’ennesimo rimbrotto di Franceska, anche la modella ha deciso di reagire con forza: “Fatti un po’ i ca**i tuoi, mi stai rompendo, veramente. Ti prego non parlarmi più, non guardarmi neanche in faccia, grazie”. L’allarme tuttavia è rientrata diverse ore più tardi, quando le due ragazze hanno avuto modo di confrontarsi e chiarire. Le abbiamo viste poi sul divano, intente a parlare di pioggia, della figlia della Mello e altra ancora. “Dobbiamo cercare di convivere capisci e non è facile, perchè nessuno ci conosce”, ha detto Dayane all’ex rivale. Clicca qui per guardare il video di Dayane Mello e Franceska Pepe.

Dayane Mello, la mancanza di sua figlia e…

Dayane Mello non fa che pensare alla figlia Sofia: la concorrente del Grande Fratello Vip 5 sente molto la mancanza della sua bambina e ne parla spesso e volentieri. Le ha anche destinato dei cuori che ha scritto sulla vetrata del bagno, nella speranza che la sua piccolina possa guardarla. Dayane però dà anche segnali di volersi divertire all’interno della Casa e ha trovato in Tommaso Zorzi un valido alleato. Su richiesta dell’influencer, la modella ha infatti regalato una breve lezione di portamento a tutto il gruppo, anche se l’obiettivo di Zorzi era di riuscire a camminare in modo corretto con i tacchi a spillo. Durante un bagno nella vasca, la Mello poi ha deciso di fare qualche rivelazione su Stefano Sala, il suo ex. “Un grandissimo amico e un bravissimo papà”, ha detto ad Adua Del Vesco, dopo averle mostrato il tatuaggio con la scritta Bubi dedicato alla figlia. Quest’ultima poi, ha rivelato la modella, ha ereditato il talento artistico del padre. “Stefano è molto intelligente, capisce i nostri bisogni”, ha aggiunto, “è una persona davvero sensibile. Abbiamo passato anche momenti molto difficili perchè c’erano in ballo grandi sentimenti. Quando ci siamo lasciati non è stato facile per me: mi sono trovata sola con una figlia, in un Paese non mio, tentando di darle il meglio”.



