DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 1° luglio: notte insieme per Can e Sanem

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI 1° LUGLIO

Mercoledì 1° luglio, alle 14.45 su Canale 5, torna l’imperdibile appuntamento con Daydreamer Le ali del sogno, la soap opera turca che racconta la storia d’amore tra il fotografo Can e la giovane Sanem e che, in poche settimane, ha già conquistato il pubblico italiano. Nella nuova puntata, tutto ruoterà intorno a Can, profondamente in crisi dopo l’accusa di plagio. Con il rischio di essere sospeso dall’ordine dei fotografi, Can ha lasciato l’azienda pubblicitaria di famiglia che ha cominciato a dirigere per volere del padre facendo perdere totalmente le sue tracce proprio quando l’ordine dei fotografi richiede la sua presenza per chiarire definitivamente la sua posizione. Qualora non si presentasse, Can richierebbe di dover dire addio per sempre alla sua professione per la quale ha lottato duramente. Sanem, così, dopo aver ottenuto il permesso di Deren, comincia immediatamente a cercarlo e riesce a trovarlo trascorrendo con lui l’intera notte in un campeggio improvvisato. Oltre a guardare le stelle, Can e Sanem trascorrono insieme dolci momenti unendosi sempre di più.

EMRE CONTRO AYLIN: IL DIVIT SI SCHIERA COL FRATELLO CAN?

Preoccupata per la sorella Sanem, Leyla decide di proteggerla con i genitori che continuano ad essere convinti che Osnam, in realtà, voglia chiedere davvero la mano della figlia. Nel frattempo, Muzzafer continua a piangere e a disperarsi perchè convinti di essere stato tradito non solo dalla donna che ama, ma anche dal suo migliore amico Osnam. Emre, nel frattempo, continua ad essere sempre più convinto di essere stato usato da Aylin per distruggere non solo l’azienda di famiglia, ma anche la carriera del fratello. Dopo aver visto la dura reazione di Can, Emre si sta convincendo che dietro l’accusa di plagio ci sia proprio la fidanzata. Per smascherarla, tuttavia, ha bisogno di prove e a casa sua potrebbe trovare proprio l’indizio fondamentale. Emre, dunque, è pronto a mettersi contro Aylin per difendere Can?



