DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 10 luglio: Can partirà? Polen arriva e..

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 LUGLIO

DayDreamer Le Ali del Sogno torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata in cui sentiremo ancora parlare di Sanem e della sua voglia di rivelare a Can i suoi sentimenti salvo poi ritrovarsi davanti la bella Polen. La fidanzata, o meglio ex, del signor Divit è tornata a farsi avanti perché non ha intenzione di lasciarsi sfuggire il suo amato compagno e così è tornata in città per incontrarlo e provare a sistemare le cose. Sanem era decisa ad affrontare la verità e i suoi sentimenti ma il suo discorso dovrà essere rimandato visto che adesso c’è Polen nella vita di Can. Come andrà a finire questo triangolo amoroso e cosa dirà la giovane assistente appena si riprenderà dallo choc di aver rivisto la signora Polen? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio visto che la soap ieri ci ha lasciato appesi dopo il loro incontro sull’uscio di casa.

CAN E POLEN TORNANO INSIEME?

Dall’altro lato abbiamo Can, ancora ignaro di tutto. Dopo il bel pomeriggio passato con Sanem rinchiuso in un vecchio capannone, il bel protagonista di DayDreamer Le Ali del Sogno continua a pensare alla sua fuga all’estero. Come annunciato alla sua bella assistente, Can ha intenzione di volare via perché con il ritorno del padre niente lo tratterrà in città e in azienda tanto da pregarla di rimanere se quello è il lavoro che vuole fare visto che le doti non le mancano. Nella puntata di oggi lo vedremo riflettere sul suo prossimo viaggio, forse alla fine ci ripenserà prima di tornare a casa e trovare insieme Polen e Sanem?



© RIPRODUZIONE RISERVATA