DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO/ Anticipazioni 11 giugno: l’amara scoperta di Can

DayDreamer Le Ali del Sogno, la nuova soap oopera turca di canale 5, torna in onda oggi, giovedì 11 marzo, con la seconda puntata. Al centro del nuovo appuntamento ci sarà Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Can, nel corso della festa per il 40esimo anniversario dell’azienda pubblicitaria di famiglia, pensando di essere di fronte alla fidanzata Polen, bacia una ragazza che è Senem, una ragazza appena assunta grazie all’aiuto della sorella, segretaria di Emre, fratello di Can. Dopo il bacio ricevuto, non sapendo chi sia stato a baciarla, Senem scappa. La ragazza non immagina chi sia l’uomo misterioso anche se ricorda perfettamente che aveva la barba. Cosa accadrà tra Can e Senem? I due si ritroveranno all’interno dell’azienda? Nella puntata in onda l’11 giugno di DayDreamer Le Ali del Sogno, Senem oltre a dover gestire l’insistenza del suo pretendente Muzzafer, dovrà gestire il suo nuovo lavoro e fare in modo di non mettere nei guai la sorella.

DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI DI OGGI, 11 GIUGNO

Alla festa dei 40 anni dell’azienda pubblicitaria Divit la presenza della “rivale” Aylin indispettisce Aziz mentre Emre la invita ad andarsene. Senem, dopo essere stata baciata dall’uomo misterioso che altri non è che Can, si confida con la migliore amica Ayhan. Can decide di restare in città per aiutare l’azienda di famiglia e tramite l’avvocato del padre scopre che Aziz non è in partenza per una crociera ma per curare una grave infezione polmonare da cui è stato colpito. Una scoperta inquietante per Can che decide così anche di accettare il comando dell’azienda con un unico obiettivo: scoprire l’identità della talpa che sta passando tutte le loro campagne pubblicitarie ad Aylin, l’ex fidanzata di Emre che ha fondato una propria agenzia pubblicitaria rubando tutte le campagne all’azienda di Aziz. Can, tuttavia, non immagina che la talpa a cui sta dando la caccia sia proprio il fratello Emre che continua a vedersi con Aylin. Muzaffer, nel frattempo, continua a corteggiare Senem convinto di poterla sposare.



