Daydreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 12 febbraio: Emre furioso con Can

Daydreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni del 12 febbraio 2021

Torna puntuale l’appuntamento con Daydreamer Le ali del sogno su Canale 5 per oggi, 12 febbraio 2021. Andiamo a leggere le anticipazioni. Emre è furioso con Can che non gli ha rivelato subito il segreto di suo padre e la sua malattia. Scopre poi che prima di consegnare la direzione della Fikri Harika, Aziz ha rivelato a Can di essere molto malato e lo ha pregato di non dire niente al figlio per non farlo preoccupare. Can non resiste alle pressioni di Emre e rivela tutto facendolo infuriare. La rabbia di Emre nei confronti di Can rischia di rovinare il ricevimento delle nozze con la sua amata Leyla.

Ma tutto va per il meglio, dopo tanta fatica e liste di invitati interminabili dettate da Mevbike e Huma, i litigi e lo stress, si arriva al giorno della cerimonia e ricevimento per festeggiare il matrimonio tra Leyla ed Emre. I due sono molto agitati ma felici e sono consapevoli che la loro unione sarà per sempre e nessuno potrà più dividerli. Huma e Mevbike devono accettare la sconfitta di fronte alle nozze celebrate in segreto. Nonostante il dispiacere provocato a Noihat, la decisione di sposarsi segretamente ha permesso alla coppia di ottenere il risultato che speravano. I due però si ricordano all’ultimo momento di non aver comprato gli abiti per le nozze e cercano di correre ai ripari.

Daydreamer Le ali del sogno, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nell’ultima puntata di Daydreamer Le ali del sogno. Huma e Mevbile sono completamente sconvolte nel venire a conoscenza delle nozze segrete di Emre e Leyla, tanto da sentirsi male ed essere portate in ospedale. Gli sposini si sentono in colpa per l’accaduto e accettano di ripetere la cerimonia organizzando un ricevimento con amici e familiari in modo da non portare il disonore. Can e Sanem si impegnano a organizzare tutto per i novelli sposini anche se non sanno di essere stati vittime di una trappola escogitata da Huma e Mevbike. Le donne stanno mettendo alla prova l’amore che i due dicono di provare l’uno per l’altra sottoponendoli a forte stress convinte che questo matrimonio li metterà uno contro l’altra. Le due suocere sono convinte che in questo modo usciranno le differenze caratteriali tipiche dei Divit e gli Aydin trovandosi a scontrarsi e, sperano loro, a dividersi.

Il piano malefico delle due madri funziona inizialmente, Sanem e Can si scontrano e vanno in crisi. Ygit peggiora la situazione volendo a tutti i costi che la scrittrice in erba consegni la bozza del suo primo romanzo. Per convincerla le dice che solo in questo modo potrà avere il contratto alla casa editrice americana che si sta interessando di lei. Emre è contento perché finalmente può celebrare le sue nozze con la bellissima Leyla pubblicamente. Ora che sono legalmente e ufficialmente il marito della sua eterna fidanzata nessuno potrà più opporsi. L’organizzazione della cerimonia sono molto stressanti anche se il tutto viene alleggerito dall’aiuto offerto da Sanem e Can due presenze essenziali. Il più piccolo dei fratelli nella famiglia Divit ha passato molto tempo con la mamma Huma durante la sua infanzia, in seguito al divorzio dei genitori, anche se è ancora molto affezionato ad Azis, suo padre.

Una volta cresciuto Emre torna a Istambul e offre la sua manodopera nell’azienda di famiglia per rendere felice suo padre. Anche se un po’ geloso della complicità che c’è tra Can e Aziz, il bel Emre sa bene che il padre ha una grande stima per lui e desidera che rientri dall’estero per poter prendere parte alla cerimonia del suo matrimonio. Rendendosi perfettamente conto di non sapere esattamente il reale motivo per cui Aziz si è allontanato dal Paese, Emre mette Can alle strette fino a fargli dire tutto quello che sa. Scopre così che il padre si è allontanato per curarsi.



