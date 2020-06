Daydreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni 12 giugno: Senem complice di Emre, Can…

Pubblicità

DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 12 GIUGNO

Grandi emozioni nella nuova puntata di Daydreamer – Le ali del Sogno, in onda oggi, venerdì 12 giugno, alle 14.45 su canale 5. La soap opera turca che ha come protagonisti Can Yaman e Demet Özdemir ha immediatamente conquistato il pubblico italiano. La storia non è ancora entrata nel vivo ma il primo incontro tra Can, il fotografo che accetta di mettere da parte le sue avventure per salvare l’agenzia pubblicitaria di famiglia e Senem, una giovane donna che sogna di diventare scrittrice e che, per non sposare un uomo che non ama accetta di lavorare nella medesima agenzia, sta già facendo sognare i fans. Dopo il bacio che, inconsapevolmente si sono scambiati, Can e Semen si sono incontrati in agenzia. Can, diventato il nuovo capo dell’azienda per l’assenza del padre, partito per curare un’infezione polmonare, decide di puntare subito su Senem. Sicuro che non possa essere lei la talpa avendo cominciato a lavorare in agenzia solo da due giorni, le affida il compito di trasferire i documenti più importanti per un progetto a cui l’azienda sta lavorando. Ingenua e per nulla esperta, tuttavia, Senem cade nella rete di Emre, il fratello di Can, furioso per non essere stato scelto dal padre come capo dell’agenzia.

SENEM COMPLICE DI EMRE

Nella puntata del 12 giugno di DayDreamer – Le ali del sogno, Senem diventa una pedina nelle mani di Emre. Can affida alla ragazza il compito di consegne personalmente i documenti privati della Fikri Harika a Deren per evitare che la talpa presente in agenzia possa riferire tutto ad Aylin. Emre, deciso a liberarsi il prima possibile del fratello, decide di approfittare dell’ingenuità di Senem chiedendole di mostrargli tutti i documenti dell’agenzia spiegandole che l’unico obiettivo di Can è quello di vendere l’agenzia al miglior offerente. Senem, tuttavia, appare titubante: la ragazza, infatti, teme di perdere il lavoro e, di fronte alla sua indecisione, Emre decide di farle una proposta irrinunciabile. Il fratello di Can, infatti, mette nelle mani della ragazza un assegno da 40mila lire. Con tale somma, Senem pagherebbe il debito dei genitori salvando così il negozio. Non potendo rifiutare, la ragazza diventa inconsapevolmente complice di Emre che continua a tramare alle spalle del fratello e dell’azienda di famiglia. Nel frattempo, Muzzafer si presenta a casa sua per chiedere ufficialmente ai genitori Nihat e Mevkibe se può sposarla. Senem che non ha alcuna intenzione di convolare a nozze con lui va su tutte le furie scatenando la dura reazione della madre del suo pretendente.



