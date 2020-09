DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 12 settembre: Sanem allo scontro con Emre?

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI OGGI, 12 SETTEMBRE

Finalmente dopo tanta attesa e dopo quello che abbiamo visto lunedì in prima serata, DayDreamer Le Ali del Sogno torna in onda oggi, 12 settembre, a partire dalle 14.10 occupando ben due ore di palinsesto di Canale5 tra Beautiful e Verissimo. Per la gioia di tutti la corsa riprenderà proprio dalla Compass Sport e dalla pubblicità a cui Sanem e Can stanno lavorando fianco a fianco dopo che la prima ha “vinto” il premio messo in palio dal suo capo. Questo ha reso felici i fan che ha avuto modo di vedere i due in versione “amici molto intimi” tra baci, dichiarazioni d’amore e passione. Mentre lui ha speso tutto per “comprare” Fabbri e farlo fuori dalla sua azienda e dalla vita di Sanem, quest’ultima ha creato per lui un profumo particolare che lo ha fatto impazzire. Ed Emre? Ancora una volta Sanem sa bene che la sua indole è sempre la stessa e che nemmeno l’incidente lo ha cambiato e così finirà per affrontarlo finendo però di nuovo davanti ad un bivio: lasciare l’azienda e tenere Aylin lontana oppure no.

TUTTE VOGLIONO CAN IN DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO!

Dall’altro lato, però, c’è la Sanem gelosa che deve tenere a bada le donne che girano intorno al suo Signor Can. DayDreamer Le Ali del Sogno la metterà di nuovo a dura prova soprattutto quando Ceyda, CEO della Compass, continuerà a far visita a Can portandogli addirittura un regalo molto prezioso: una macchina fotografica tra le prime mai costruite. Cosa ne sarà a quel punto del loro rapporto? Anche Deren si accorgerà dell’interesse della rossa per il suo capo e a quel punto perderà le staffe, lei e Sanem si alleeranno contro la nuova arrivata?



© RIPRODUZIONE RISERVATA