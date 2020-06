DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 16 giugno: Can in soccorso di Sanem!

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 GIUGNO

DayDreamer Le Ali del Sogno torna in onda oggi con una nuova puntata in cui Sanem continuerà a districarsi tra le insistenze di Emre e la paura di dover continuare a mentire a Can che la tiene d’occhio. Il bel fotografo ha visto in lei l’unica persona di cui fidarsi, perché arrivata da pochi giorni e quindi non in condizione di essere la talpa, e proprio per questo ha chiesto al fratello di contare su di lei. Inutile dire che il piano di Emre è quello di boicottare il fratello per punire lui e il padre per non avergli permesso di essere lui la guida dell’azienda di famiglia dopo tanti anni di onorato servizio. Al suo fianco in questa “vendetta” c’è la sua misteriosa fidanzata che anche oggi sarà pronta a mettere le mani sul lavoro di Can per rubargli una commissione importante. Ci riuscirà davvero con l’aiuto di Sanem?

SANEM IN CRISI PER VIA DELLE BUGIE CHE DEVE RACCONTARE A CAN

Al momento la giovane sognatrice sembra di essere in grado di non farlo altro. Nelle scorse ore l’abbiamo vista in crisi per via delle continue bugie costrette a raccontare a Can ma anche pronta a onorare il suo impegno con Emre soprattutto perché si sente in debito con lui. DayDreamer Le Ali del Sogno ha messo con le spalle al muro Sanem che è stata catapultata nel bel mezzo di un intrigo familiare ed economico, cosa ne sarà di lei? La giovane nei giorni scorsi si è dovuta intrufolare in casa dei due fratelli venendo sorpresa da Can che le ha chiesto spiegazioni fino a quando lei non ha ricordato di una scatolina rossa nella giacca di Emre e così ha trovato la scusa giusta per la sua presenza nella villa salvo poi capire che la scatola in realtà conteneva un costoso anello e lei si è dovuta fingere fidanzata. Le cose sono destinate a complicarsi per lei visto che Can ha richiesto la sua presenza in riunione e visto che per arrivare in sala ha nuovamente sbattuto la testa lasciando tutti di stucco… riuscirà a venire fuori da questo circolo vizioso?



© RIPRODUZIONE RISERVATA