Daydreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni 17 giugno: Can in crisi, Sanem o Polen?

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 GIUGNO

DayDreamer Le Ali del Sogno torna in onda oggi, mercoledì 17 giugno, con una nuova puntata della soap opera turca le cui vicende stanno entrando sempre più nel vivo. Sanem continua a cercare il misterioso uomo che l’ha baciata la sera della festa per i quarant’anni dell’agenzia pubblicitaria per cui lavora non immaginando di avere contatti quotidiani con lui. Can, infatti, il suo capo, è proprio l’uomo che le ha regalato il momento magico, ma Sanem, seppur cominci ad essere attratta da lui, continua ad essere convinta di avere a che fare con un uomo cattivo e privo di scrupoli. Emre, infatti, non fa che muoverla come se fosse una pedina costringendola ad agire alle spalle di Can che continua a lavorare per salvare l’azienda e, soprattutto, per scoprire la talpa che continua a trasmettere informazioni importanti alla concorrenza. Tra Can e Sanem il feeling aumenta. Il fotografo comincia ad essere affascinato da Sanem che, oltre ad essere bella, ha un’ingenuità e una schiettezza che lo intigrano. A frenarlo, però, è il presunto fidanzato di Sanem che gli ha fatto credere di essere in procinto di sposarsi. Nella nuova puntata, però, Can comincia a rendersi conto di provare qualcosa per Sanem e di non poter portare avanti il suo fidanzamento con Polen.

CAN IN CRISI SENTIMENTALE: IL COLPO BASSO A EMRE

Dopo aver lavorato tutta la notte alla campagna pubblicitaria per una compagnia aerea, Can ha cambiato la campagna all’ultimo momento spiazzando così Emre e Aylin che si ritrovano fuori dal progetto e con le spalle al muro. L’atteggiamento arrogante di Emre insospettisce Can che comincia a chiedersi il motivo per il quale il fratello si interessi anche alla parte creativa dell’azienda. Nel frattempo, il giovane fotografo comincia a guardare con occhi diversi Sanem che occupa gran parte dei suoi pensieri rispetto alla fidanzata Polen che riesce a vedere, a causa dei rispettivi impegni professionali, solo tre volte all’anno. Nel frattempo, felice per aver conquistato la fiducia della compagia aerea, Can organizza un barbecue a casa sua per festeggiare il successo del progetto. Alla festa partecipa anche Sanem ed Emre non perde occasione per ricordare alla giovane il patto che hanno stipulato: Sanem deve aiutarlo a distruggere Can se vuole continuare a lavorare in azienda insieme alla sorella. Sanem, in realtà, non sa che sarà la prima ad essere licenziata nel momento in cui Emre prenderà in mano le redini dell’azienda.



