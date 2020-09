DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 19 settembre: Sanem e Can fidanzati?

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 19 SETTEMBRE

Daydreamer Le Ali del Sogno ci sorprende ancora e, nonostante i continui annunci e gli slittamenti, alla fine è riuscita a ritagliarsi un bel posto al sole anche in questo autunno televisivo. Dopo le prime voci di cancellazione, la serie turca con Can Yaman tornerà in onda oggi pomeriggio e lo stesso farà domani tenendo incollati allo schermo i suoi fedelissimi che aspettano con ansia di scoprire cosa succederà alla tanto annunciata presentazione della Compass Sport. La campagna pensata da Sanem e che lei stessa ha gestito, sarà presentata in grande stile ai clienti ma Aylin farà di tutto per sabotarla prima facendole sparire i file della presentazione e poi pagando una cameriera per rovinarle il vestito e rinchiuderla in bagno. Sarà proprio da lì che Sanem proverà a scappare dalla finestra ritrovandosi poi tra le braccia di Can. A quel punto cosa succederà?

EMRE E LEYLA FINALMENTE INSIEME?

Dall’altro lato ci sono Emre e Leyla. I due si sono avvicinati molto nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del Sogno soprattutto da quando il fratello di Can ha avuto un terribile incidente che lo ha costretto con collare e stampelle. La sorella di Sanrem lo ha aiutato sia a casa che in ufficio e questo ha permesso loro di avvicinarsi molto soprattutto da quando Emre ha fatto finta di chiudere con Aylin. I due si ritroveranno alla presentazione della Compass Sport e avranno modo di parlare nuovamente, ma davvero i sentimenti di Emre sono sinceri o sta solo mentendo per allontanare i sospetti da lui e da Aylin? Non mancheranno le risate grazie agli altri protagonisti tra le crisi di panico di CeyCey, le trovare della madre di Sanem e Muzzafer.



© RIPRODUZIONE RISERVATA