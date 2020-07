DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 22 luglio: il piano di Polen contro Sanem

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI 22 LUGLIO

Daydreamer Le ali del sogno torna in onda oggi, mercoledì 22 luglio, con una nuova puntata ricca di emozioni. Can e Sanem sono ormai vicinissimi. Dopo aver trascorso la notte insieme in un bosco, Can chiarisce nuovamente la sua posizione nei confronti di Polen a cui ribadisce l’intenzione di chiudere definitivamente la loro storia d’amore. Sanem, da parte sua, comincia a far fatica a nascondere i sentimenti che prova per il Divit così come la gelosia nei confronti di Polen. Quest’ultima, nel frattempo, nonostante la fine della sua relazione con Can, issata da Aylin, dichiara guerra a Sanem promettendosi di fare di tutto per evitare che i due restino da soli. La bellissima Polen si trasferisce così a casa di Can portando anche tutti i suoi bagagli. Sanem, pazza di gelosia, pur di evitare che Polen trascorra del tempo con Can, in occasione della festa di compleanno della sua rivale, organizza una festa a sorpresa a casa Divit. Basterà questo per allontanare Polen dal suo Can?

EMRE DELUDE LEYLA

I sentimenti che Sanem prova per Can sono evidenti a tutti. Anche i genitori, giunti sul set dello spot pubblicitario, si rendono conto di ciò che sta accadendo tra la figlia e il Divit. Convinti che Sanem si farà solo del male e che Can non ricambierà mai i suoi sentimenti, decidono di portarla a casa prima che sia troppo tardi. Tuttavia, ad avere problemi di cuore non è solo Sanem, ma anche Leyla. Quest’ultima, dopo aver trascorso del tempo con Emre, si è illusa di poter avere un rapporto più personale con il suo capo. Tuttavia, quando scopre che Emre ha preferito trascorrere il proprio tempo con Aylin, non nasconde la propria sofferena. Osman tenta in tutti i modi di aiutarla e tirarle su il morale, ma Leyla continua a non rendersi conto dell’amore che il macellaio prova nei suoi confronti.



