DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni 23 luglio: Can svela la verità a Sanem

DAYDREAMER LE ALI DEL SOGNO, ANTICIPAZIONI 23 LUGLIO

Daydreamer Le ali del sogno torna in onda oggi, giovedì 23 luglio, con la puntata più attesa dai fans della soap opera turca che continua ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Sanem, ormai consapevole di essersi innamorata di Can, fa di tutto per allontanare Polen dal fotografo e, pur di evitare che i due trascorrano del tempo insieme, organizza una festa di compleanno a sorpresa per Polen proprio a casa di Can. Sanem è pronta a partecipare al party, ma tutto cambia quando Gulitz, fraintendendo una conversazione, le confessa che Can e Polen andranno presto a convivere. Delusa e convinta di non avere alcuna speranza con Can, Sanem decide di non presentarsi alla festa. Per non restare sola, così, raggiunge CeyCey e con lui trascorre alcuni momenti nel teatro dove si è tenuta la festa per il quarantesimo anniversario della Fikri Harika. Sanem, così, ripensa a tutto ciò che accadde quella sera, soprattutto il bacio con il suo famoso Albatros.

IL BACIO TRA CAN E SANEM

La storia di Can e Sanem è cominciata con il famoso bacio che si sono scambiati, al buio, la sera della festa dell’agenzia pubblicitaria. Can, così, dopo aver saputo dell’assenza di Sanem alla festa di compleanno di Polen a causa della rivelazione che le ha fatto Gulitz decide di correre immediatamente da lei per paura di perderla definitivamente. Can, così, indossa uno smoking e si presenta in teatro dove confessa a Sanem tutta la verità ovvero di essere il famoso Albatros che sta cercando da settimane. Dopo essersi annusati e avvicinati tantissimi, Can e Sanem si scambiano finalmente un lungo e passionale bacio. Sarà l’inizio della loro storia d’amore? Pur essendo felice di quanto accaduto, Sanem non nasconde di avere ancora paura e decide di prendersi del tempo per decidere cosa fare. Polen, invece, capisce di non avere più alcuna possibilità con Can e decide di tornare a Londra.



